Večiti derbi, 163. po redu, i definitivno će se igrati pred praznim tribinama stadiona u Humskoj. Ako je zrno nade među navijačima i tinjalo do sada, predsednik Srbije Aleksandar Vučić ga je ugasio potvrdivši da zbog pandemije korona virusa fudbalskim fanaticima biti zabranjeno prisustvo utakmici između Partizana i Crvene zvezde.

“Razmišljalo se da li da se pusti 7.000 ili 8.000 ljudi za derbi, do 10.000. Ali odlučili smo da ne pustimo, jer brojke rastu. Iako je to napolju, napolju je manje rizično nego u hali. Ali, doneli smo nove mere sa ograničenjima do 23 sata, pa ćemo videti kako ćemo dalje. Ne možete da ukinete život, ali ljudi moraju da razumeju da ljudi koji vode zemlju moraju da brinu o procentu zaraženih i o životima ljudi“, rekao je Vučić.

Za derbi dakle nema šanse, a videćemo kako će se situacija dalje odvijati i da li će navijači moći da prisustvuju prvim utakmicama Crvene zvezde na domaćem terenu u grupnoj fazi Lige Evrope, 29. oktobra i 5. novembra, pa i na meču Srbije sa Škotskom u finalu baraža za odlazak na Evropsko prvenstvo. Jer podsetimo, Uefa je dozvolila da na mečevima pod njenom ingerencijom stadioni budu ispunjeni do 30 odsto od punog kapaciteta. Ako to naravno dozvoljavaju i mere ponašanja u državama domaćinima.

Srbija sa Škotskom igra 12. novembra.