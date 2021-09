Kompanija Mozzart nastavila je da širi poruku „talenat nema cenu“. Mnogobrojni mališani su na terenu FK Mladi Mabat kod Zvezdarske šume dobilo priliku da pokaže šta zna sa loptom i to pred fudbalera Crvene zvezde Miloša Degeneka i Marka Lazetića! Spektakularni otvoreni čas fudbala označio je nastavak projekta Mozzartove besplatne škole sporta, a najtalentovanija dece uzrasta od 7 do 12 godina biće izabrano za jedinstvenu školicu. Klinci će bez ikakve nadoknade moći da trenirati šest meseci u školici Trening plus sa kojom kompanija Mozzart ima saradnju!

Čitave porodice došle su da uživaju u fudbalskom druženju. Nije bilo važno ko je dao više golova, ko se najbolje pokazao. Igra je tako nastavljena!

Prvotimac crveno-belih Miloš Degenek oduševio se talentom mladih fudbalera .

„Mislim da ova deca nisu mogla da izaberu lepši sport koji im može pružiti da imaju prijatelje u celom svetu. Moj savet im je da uživaju bez pritiska, neka dolaze na treninge iz ljubavi. Ovo što je Mozzart uradio je predivno jer je pržio priliku svima da treniraju i uspe, jer nikad ne znaš gde ćeš naići na novog šampiona i reprezentativca Srbije“, rekao je Degenek.

On je uz asistenciju svog mlađeg kolege, napadača Zvezede, Marka Lazetića delio deci diplome i savete.

„Sa sedam godina sam prešao u Zvezdu i od tad sam mnogo napredovao. Mislim da je za uspeh najbitnije da treniraju, slušaju trenere i da nikad ne odustaju. Biće mnogo odricanja ali bitno je da znaju svoj cilj“, poručio je Lazetić.

Inspiracija za ceo projekat je došla od Milorada Bajića, čoveka koji je omogućio mnogim klincima da besplatno treniraju fudbal u školi Trening plus.

„Napravili smo jednu lepu bazu sada krećemo u takmičenje u ligi Fudbalskog saveza Beograda. Ovaj otvoreni čas je prilika da upoznamo još talentovane dece i počnemo s njima da radimo. Klinci mogu da očekuju jedan kvalitetan trenažni proces i kvalitetnu opremu koju će dobiti“, objasnio je Bajić.

Tajna napretka krije se u tome da počnete… Taj natpis kraj terena na FK Mladi Mabat je bio inspiracija svim osnovcima, a ujedno je i poziv drugoj deci da im se pridruže i pošalju svoju prijavu na mail [email protected]!