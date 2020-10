Temperamentni štoper Crvene zvezde Miloš Degenek stao je u odbranu mladog Strahnje Erakovića, za kojeg smatra da je odigrao odličan meč protiv Partizana i da nema niakvu dilemu da je u pitanju igrač za budućnost srpskog šampiona.

Degenek poručuje da će mladi igrači vrlo brzo biti nosioci tima.

"Pohvalio bih mladog Erakovića. Ovo mu je prvi seniorski derbi, odigrao je fenomenalno. Mislim da je on budućnost našeg kluba. Navijači Crvene zvezde mogu mirno da spavaju, jer je on sigurna budućnost naše odbrane. Na pravom je putu i ovo mu je prvi derbi od mnogih u budućnosti. Imamo kvalitetne mlade igrače – Nikolića, Gavrića, Petrovića, Krstovića, Radulovića, Gavrića i Erakovića, kao i kompletan tim. Sve su to kvalitetni i ljudi i fudbaleri. Zvezda ima svetlu budućnost jer će oni biti nosioci igre u narednom periodu", poručio je Degenek.

Po njegovom mišljenju ekipa Dejana Stankovića je dominirala čitavu utakmicu.

"Mislim da smo ušli dobro i kvalitetno u utakmicu. Naravno, primiti gol posle pet minuta u večitom derbiju nije dobro. Međutim, sabrali smo se posle primljenog gola i borili smo se u nastavku. Mislim da su bili saterani u šesnaesterac i da smo kroz 90 minuta meča imali ozbiljne tri šanse – Gobeljić je pogodio stativu, Falčinelijeva prilika glavom i Nikolićeva posle kornera. Tu smo morali da postignemo pogodak, ali fudbal je takav. Ekipe su motivisane u derbiju, jer niko ne želi da izgubi, ali mislim da smo lepo stajali i igrali, dominirali smo po mom mišljenju kroz ceo meč".

Ostalo je još samo nekoliko dana do prve utakmice u grupnoj fazi Lige Evrope, a Degenek je izneo očekivanja pred meč sa Hofenhajmom.

"Imamo tri dana da se oporavimo i pripremimo za utakmicu u Nemačkoj. Mi igramo na tri fronta – u prvenstvu, kupu i Evropi – i jedini u Srbiji već četiri godine zaredom. Borićemo se naravno, kao i do sada. Verujem da ćemo se na kraju radovati duploj kruni, kao i prolazu dalje u Ligi Evrope", zaključio je Degenek.

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com