Dejan o Filipu Stankoviću: Da li me pitate o golmanu Intera ili sinu?

Crvena zvezda sutra stavlja tačku na sezonu na izmaku. Proslava titule u sezoni u kojoj se na “Marakani“ igrala i Ligu šampiona trebalo bi da dovuče veliki broj navijača na meč sa Proleterom (19.15).

Titula jeste prva misao zaposlenih u Ljutice Bogdana, ali bilo je prethodnih dana mnogo vrućih tema vezanih za Crvenu zvezdu. Pre svega kada se pojavila informacija da bi crveno-beli mogli da se pojačaju golmanom Intera Filipom Stankovićem, inače sinom šefa stručnog štaba.

“Ne znam da li me pitaš o golmanu Intera ili o sinu? Ako me pitaš o članu Intera, onda je to jedan dobar golman. Vidim da je produžio ugovor sa Interom. Ide mu dobro. Ja na golu imam kapitena Borjana, zatim Vasiljevića koji se vraća sa pozajmice. Što se tiče golmana tu je i mali Katić. U tim godinama treba da budeš prvi. Na Katića se računa, ali ne kao na prvog golmana“, poručio je Dejan Stanković.

Usledilo je konkretno pitanje: Postoji li šansa da Filip dođe u Zvezdu?

“U ovom životu ništa nije nemoguće“.

Krenuće navijači Crvene zvezde sutra na spektal protiv Proletera, ali u mislima će im biti i predstojeći prelazni rok. Voda na usta im ide na svaki pomen Aleksandra Kataija, Gelora Kange… Zvezda se povezuje i sa Srđanom Spiridonovićem...

“Vidim pominju se Katai, Kanga, fenomelnalni igrači. Odlično su zapamćeni ovde. Svakim danom smo u kontaktu sa Mrkelom i Terzićem. Radimo o imenima. Pričamo direktno o imenima. Postoje realne želje, neralne želje. Međutim, da ne ulazimo u polemiku sad. Crvene zvezda ima tim koji je igrao Ligu šampiona, osvojio titulu… Ali svaki tim na ovom svetu može da se nadogradi“.

Pitali su novinari Dejana Stankovića i da li se ovih dana čuo s Frančeskom Totijem jasno time aludirajući na potencijalni dolaza argentinskog napadača Matea Retegija, koji je baš nedavno postao klijent Romine legende, sada na početku menadžerske karijere.

“Ne, nismo se odavno čuli“, odgovorio je Stanković.

