Trogodišnja Zvezdina idila u evropskim kvalifikacijama završena je penal ruletom u Nikoziji. Omonija je bolje odradila poslednji čin drame, mada je činjenica da je srpski šampion propustio kolosalnu priliku da u regularnom delu naplati nesumnjivi kvalitet više. Umesto idile Zvezda će naredne dve sedmice morati da živi u neizvesnosti, pod pritiskom, čekajući susret sa boljim iz duela Ararat – Celje.

Mnogo pitanja otvorila je predstava u Nikoziji, mada je Dejan Stanković pokušao da bude uzdržan. Pokušavao je da fokus prebaci na susret sa Voždovcem u okviru osmog kola Superlige, mada je jasno da taj duel trenuto retko koga zanima.

Rane sa Kipra su još sveže... Mada je Stanković želeo da se ogradi od jučerašnje izjave kako srpski šampion nije imao sreće na žrebu za plej-of Liga Evrope.

„Imali smo tu objavu. Ja se nikada ne igram sa inteligencijom zvezdinih navijača. Bilo mi je krivo što ne igramo kod kuće, jer Marakana nosi posebnu energiju. Samo mi je to krivo. Naravno da sam prezadovoljan žrebom, i da smo na tom meču aposlutni favoriti“, rekao je Dejan Stanković.

Crvena zvezda je dominirala sat vremena u Nikoziji, ali je potpom patila i ostala dužna navijačima. I dalje je to glavni utisak svega viđenog. Međutim, Dejan Stanković je želeo da odbrani igrače od kritika.

„To da li smo mi igrali dobro ili loše je vrlo diskutabilno. Uradili smo mnogo dobrih stvari na toj utakmici. Posle gola smo imali tri ili četiri šanse da prelomimno. Otišle su... Nemam ja ovde šta da se pravdam. Zvezda je klub koji mora stalno da ide unapredd. Uradićemo sve da dođemo do Liga Evrope. Dao bih litar krvi da tako bude. Imamo još jednu prepreku“.

Još malo o učinku tima.

„Ne moram ja nikoga da branim. Nisam ja obezbeđenje da branim ljude. Bilo je momaka koji su izašli iz povrede. To je sastavni deo fudbalskog posla. Ne možete da birate kada ćete se povrediti. Fudbal je živa igra. Odmah se stavlja upitnik zbog jedne utakmice. Vi treba da kritikujete, to vam je posao, ali...“. Ne može nekom da bude teže nego meni i igračima. Ja sam dete ovog kluba, bivši kapiten, sada trener i još navijač. Zamislite koliko me je krivo? Teže mi je nego mnogima“.

Još malo o Omoniji.

„Šutnuli smo 28 puta na toj utakmici. Daćemo dušu i srce dda se plasiramo u Ligu Evrope. Da dobijamo svaku nareddnu utakmicu, jer to traži Crvena zvezda“.

U javnosti provejava mišljenje da je suviše lako otpisan Milan Pavkov i da je propuštena prilika da se snažni napadač vrati na nekadašnji nivo.

„On ima zdravstvenu dozvolu posle povrede lica. Radi dosta ozbiljno. On je vrednost Crvene zvezde. Kada neko ne igra, uvek se postavlja pitanje da li taj neko fali“.

Dejan Stanković je pohvalio Voždovac rečima da se uvek nadigrava i najavio nekoliko promena u timu.