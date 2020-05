Dejan Stanković o tripleti: Ukras karijere i dan kad sam shvatio da svako odricanje ima svrhu

Havijer Zaneti je bio prvi među jednakima. Ali ko je imao tu priliku da krajem protekle decenije prisustvuje nekoj Interovoj utakmici mogao je da vidi da je odmah iza legendarnog Argentinca bio Dejan Stanković. Zmaj. Tako su ga zvali na tribini. I znali su da cene to što je svaki put ostavljao poslednju kap krvi na terenu. A posebno to što je bio član istorijske generacije koja je na današnji dan pre tačno 10 godina napravila epski osvojila pehar Lige šampiona čime je kompletirana kultna “tripleta”.

Pehar Serije A, Kup Italije i krunski dragulj: Liga šampiona pobedom protiv Bajerna (2:0) na madridskom stadionu “Santjago Bernabeu”.

“Te večeri u Madridu, u toku slavlja i euforije, a i danas, deset godina kasnije, imam isti stav - to je trenutak koji je ukrasio moju karijeru. Tog dana je svaki trening, svka utakmica, sva odricanja, sve je dobilo potpuno novu dimenziju. Do tada sam već osvojio mnogo trofeja, titula, odigrao mnogo značajnih I velikih utakmica. Ali, posle finala Lige šampiona I osvajanja pehara, mogao sam sebi da priznam da je moj životni put i profesionalni izbor dobio apsolutni smisao”, premotava film Stanković prisećajući se legendarne sezone koju će “interisti” pomenuti svaki put kad ih suparnici podsete da već dugo ništa nisu osvojili.

Ta 2010. bila je kruna ere Masima Moratija na “Đuzepe Meaci”. I kruna karijere mnogi igrača u timu, pa i samog Stankovića.

“Ispunio sam san, ostvario svoj najvažniji profesionalni cilj. Godinama sam maštao, radio, trenirao, da bih to doživeo. Želeo sam, baš onako srcem i dušom da mi se to dogodi. Naravno da me je samim tim I postignuti uspeh pomenio, kao da sam shvatio da svako odricanje ima svrhu i koliko je fudbal lep”.

A šta su prve asocijacije na sezonu 2009/2010?

“Prva pomisao kad se pomene tripleta je ekipa čiji sam bio član. Pomislim na sve te momke s kojima sam živeo i radio u to vreme. Koliko dobrih karaktera na jednom mestu. I svi sa istim ciljem, identičnim žarom i posvećenošću išli smo korak po korak ka trofejima. Ispostavilo se da smo, zapravo, zakoračili u istoriju. Pomislite samo koliko je legendarnih igrača i timova prošlo kroz kalčo. A samo je moja generacija uspela da osvoji sva tri trofeja u sezoni. I da zaključim odgovor na ovo pitanje, kad se priča o toj sezoni obavezno pomislim i na neponovljivog trenera, lidera kakav je Žoze Murinjo”.

I sam Murinjo je, u današnjem intervjuu za Gazetu delo Sport, komentarisao tu čudesnu godinu sa posebnim osvrtom na jedan ključni meč: okršaj sa Dinamom u Kijevu, kada je Interu pretilo ispadanje već u grupnoj fazi. Stanković je saglasan, mada ima i da doda…

“Teško je govoriti da je u pitanju momenat ili događaj jer sezona je duga i puna izazova. Teško je bilo u grupi sa Dinamom, u Kijevu. Gubili smo do 86. minuta, ali su Milito i Snajder postigli golove za tri boda koja su kasnije bila ključna za plasman u nokaut fazu. Dvomeč sa Barsom u polufinalu je posebna priča. Pred prvu utakmicu u Milanu Murinjo je od nas tražio samo da u Barselonu ‘ponesemo’ bilo kakvu prednost. Ispunili smo mu želju sa 3:1 a onda je on napravio taktiku koja je garantovala finale”.

To je dakle prošlost, sadašnjoj je Crvena zvezda u kojoj je Stanković započeo trenersku karijeru. U stvari, ljubav prema tom poslu rodila se još nešto ranije, tokom rada u kampu Deki5, koji će se ovog leta održati po treći put.

“Više puta rekao sam da je i taj rad sa decom tokom dve sezone kampa doprineo mojoj odluci da uđem u trenerski posao. Boravak sa kamperima na terenu nekako je rasplamsao u meni želju da ponovo svakodnevno budem deo fudbalske igre. Napravili smo odličan sistem koji uspešno funkcioniše. Cilj apsolutno ostaje isti – dečji osmeh! Igra, zabava, druženje u vrhunskim uslovima, po detaljno isplaniranom programu treninga”.

Pre toga, nastavak sezone na klupi crveno-belih, kojima se smeši titula u prvenstvu, a i dupla kruna je i dalje opcija.

“Zvezda me je naučila kao dete da su trofeji njena obaveza. To sam ovde, na Marakani, jako dobro naučio. S tim saznanjem krenuo sam u Italiju. Imao sam sreću da se i u Laciju odnosno Interu uvek borim za najviše ciljeve. S tim u vezi, verujem I dajem sve od sebe da stignem do prvih trenerskih trofeja. Ako uspem u tome, imaće posebno mesto u mojim uspomenama. Jer, pošteno rečeno, početak novog poglavlja u životu sa titulama u mojoj Zvezdi je nešto najlepše što bih mogao da poželim”, kaže Stanković.

