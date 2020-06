Dejan Stanković: Selektore, hvala za svaku lekciju

View this post on Instagram

Tuzna i neprijatna vest o odlasku naseg Petka samo nas je podsetila da dela ostaju iza nas zauvek! Selektore, Petko tvoja dela ce pamtiti fudbalski svet a ja izmedju ostalog i recenicu “mali, opusti se, debitatnti uvek igraju najbolje”! Hvala ti za svaku lekciju i svaki osmeh, pocivaj u miru!