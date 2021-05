Prošle sezone spasao ga je ispadanja, ove odveo u Ligu Evrope. Zbog svega urađenog u proteklih 18 meseci Dejvid Mojes će dobiti od uprave Vest Hema novi ugovor.

Aktuelni mu ističe poslednjeg dana juna, narednih dana očekuje se da potpiše papire kojima će se obavezati da na Olimpijskom stadionu u Londonu ostane do leta 2024. Kakav posao je napravio u drugom mandatu među Čekićarima takav epilog je očekivan i razumljiv.

„Tu smo, blizu dogovora. U ovoj fazi života i karijere ne tragam za bogatim ugovorima, niti me zanima koliko će trajati. Želim samo da budem srećan i da znam da ću od ljudi koji vode klub imati podršku. Potrebna mi je podrška iznutra, a moram da kažem da je sve vreme otkako sam ovde ona bila fantastična i omogućila mi da uradim sve što sam uradio. Želim da ovaj klub učinim još boljim, nadam se da ću to uspeti u narednim godinama. To tražimo u narednom trogodišnjem ugovoru“, pojasnio je Mojes.

Pod njegovim vođstvom Vest Hem je tek treći put u istoriji završio među šest najbolljih engleskih klubova, prvi put od postanka Premijer lige, a oborio je klupski rekord po broju pobeda u jednoj sezoni (19) i broju bodova (65) u elitnom rangu engelskog fudbala.

Pre Vest Hema, škotski strateg je radio u Prestonu, Evertonu, Mančester junajtedu, Sosijedadu i Sanderlendu.