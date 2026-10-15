Demba Sek će morati da sačeka: Hetafe ide po Sanča, da i njega opravi kao Grinvuda
Vreme čitanja: 3min | čet. 15.10.26. | 13:07
Bordalas je stopirao dolazak Pareha, jer želi krilnog napadača
Trofejni je to fudbaler, sa četiri različite ekipe podizao je pehare, proletos je u dresu Aston Vile, kao pozajmljeni član Mančester junajteda, imao bitnu ulogu u pohodu na znamenje Lige Evrope, ali Džejdon Sančo je posle isteka ugovora sa Crvenim đavolima na birou rada, mada bi to moglo uskoro da se promeni. Pojas za spasavanje karijere 26-godišnjeg ofanzivca bacio je – Hetafe.
Čitali ste još letos, a i pre nekoliko dana je opet plasirana vest, da je pogled Hosea Bordalasa u potrazi za krilnim napadačem zaostao u Beogradu posle dvomeča španskog predstavnika u Ligi konferencije sa Partizanom. Tada je saradnicima rekao da mu se dopada Demba Sek i da bi ga rado video u timu. Čak je klub iz Madrida probao konkretnom ponudom da ga dovede pred kraj avgusta, međutim, finansije nisu zadovoljile crno-bele, Senegalac je ostao u Humskoj i, bez obzira na to što se pojavila mogućnost da na zimu opet ta opcija bude aktuelna, u međuvremenu se pojavila nova. Primamljivija.
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Analizirajući tržište fudbalera bez ugovora, Bordalas je uočio da je Džejdon Sančo slobodan i poželeo da ga zgrabi. Navodno, ni momak iz Londona nema ništa protiv selidbe u Španiju, jer sada nije baš u situaciji da bira pošto nema klub, a potrebno mu je da igra. Zato postoje nagoveštaji da će obe strane malo popustiti u pokušajima da sklope dogovor.
On je moguć na osnovu pravila La lige koja dozvoljavaju da se neki klub pojača i mimo prelaznog roka fudbalerom bez ugovora, samo ako oslobodi mesto u kadru, odnosno skloni sa liste registrovanih igrača nekoga koga je već planirao. Hetafe je imao Huanmija, međutim, bivši član Betisa se u međuvremenu povredio i neće se vraćati sve do kraja januara, možda i duže, pa će to Bordalas iskoristiti da umesto njega proba da dovede Sanča. Do pre samo nekoliko dana govorilo se da bi mogao da krene po centralnog vezistu Danija Pareha, koji je slobodan posle razlaza sa Viljarealom, međutim, pojava Sanča na horizontu promenila je utisak.
Uostalom:
„Mi smo jedini tim La lige koji nema zdravog krilnog napadača“, podvukao je Bordalas nekoliko puta, misleći na povredu Huanmija, pa na toj poziciji nekada igra Andres Garsija (u osnovi desni bek), a nekada Ivan Azon (špic).
Plata Sanča biće daleko skromnija nego na Ol Trafordu, ali će makar dobiti prostor da redovno bude na terenu. Uostalom, jedan Englez je procvetao baš pod komandom Bordalasa i to tako što je stigao iz Mančester junajteda. U pitanju je Mejson Grinvud koji je u dresu Hetafea postigao deset i namestio šest golova, a onda se izborio za transfer u Marsej, koji ga je letos, posle dve godine saradnje, prodao Fenerbahčeu za 39.000.000 evra.
Hetafe daje dva ili više golova na gostovanju Univerzitatei u Ligi konferencije je 2,70
Sančo je nekada vredeo znatno više, kada ga je Mančester junajted platio Borusiji iz Dortmunda 85.000.000 evra, ali u čuvenom klubu nije uspeo da se nametne kao lider, pa je išao na pozajmice u Borusiju, Čelsi i Aston Vilu.
Sad bi mogao u Španiju. Tamo fudbaleri njegovih karakteristika procvetavaju.