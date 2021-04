Očekivano, u centru pažnje britanske sportske javnosti povodom polufinalnog okršaja Lige šampiona između Čelsija i Real Madrida nalazi se Eden Azar.

Bivši as Čelsija nikako da u kontinuitetu zaigra za Madriđane na nivou na kom je igrao za londonske Plavce. Brojne povrede doprinele su tome, mada njegov bivši saigrač Demijan Daf smatra da je Belgijanac sam kriv.

SREDA, 21.00: (2,20) ČELSI (3,10) REAL MADRID (3,60)

Irac, koji je s Čelsijem dvaput bio šampion Engleske pod vođstvom Žozea Murinja, tvrdi da Azar nije dovoljno profesionalan.

"Ima 30 godina i samouveren je u svoj dribling, u svoju formu, ali svi znamo da posle tih godina...", ostao je nedorečen bivši reprezentativac Irske u razgovoru za tamošnju RTE televiziju, ali je palcem nadole jasno poručio na šta misli.

Iako nisu igrali zajedno, 42-godišnji Daf smatra da poznaje Azarov karakter.

"Azar nikada nije bio dovoljno veliki profesionalac, nikada nije imao motiv kao Lionel Mesi ili Kristijano Ronaldo. Da jeste, verovatno bi bio uz rame pomenutoj dvojici".

Kao primer, naveo je fizičko stanje Belgijanca po dolasku u Real leta 2019.

"Platili su ga 160.000.000 evra, a on se pojavio s viškom kilograma, debeo, nazovite to kako hoćete... Ne volim da upirem prstom u igrača, ali od kada je došao imao je 11 povreda, a da bi se vratio na pređašnji nivo posle 11 povreda i s jako malo utakmica tokom dve godine, moraš da budeš izuzetno profesionalan", istakao je Daf, očigledno sumnjajući da bi Azar ponovo mogao da pruža partije kao što je to činio u vreme kada je nastupao za Čelsi.

U prvom duelu Real Madrida i Čelsija (1:1), Azar je odigrao nešto manje od pola sata, kada je zamenio Vinisijusa Žuniora. Videćemo koliku će mu minutažu dati Zidan u revanšu 5. maja u Londonu, ali imajući u vidu da se oporavio od povrede, moguće je da ga vidimo i u startnoj postavi. A, to će onda biti i prilika za odgovor Dafu.