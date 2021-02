Tog 21. novembra prošle godine novi Vajt Hart Lejn i cela fudbalska planeta mogla je da vidi Totenhemovu pobedu nad Mančester Sitijem sa gotovo rutinskih 2:0. Posle te utakmice Pevci su bili na vrhu tabele Premijer lige uz 20 bodova i samo jedan poraz, dok su Građani imali pet bodova manje i delili osmu poziciju sa Aston Vilom.

Niko tada nije mogao da pretpostavi da će situacija na tabeli bezmalo tri meseca kasnije da se okrene naopačke. Od Totenhema tog 21. novembra, do Totenhema 13. februara Pepova ekipa se potpuno razgoropadila, nanizala šesnaest pobeda na svim meridijanima, od toga petnaest u Premijer ligi i dodatno podigla granicu po broju recki za jedan ostrvski klub u domaćim okvirima!

Siti sada nezadrživo juriša ka šampionskoj kruni uz sedam bodova i jednom utakmicom više naspram drugoplasiranog Lestera pošto je na Etihadu pregazio Totenhem sa 3:0 (2:0) i naneo mu tako sedmi poraz u prvenstvu. Onaj trzaj protiv VBA sada je prošlost, Totenhem je na četiri poraza u minulih pet kola i sve dublje tone ka sredini tabele, dok konkurencija topi zaostatak...

Dame i gospodo, večeras smo imali priliku da gledamo demonstraciju šampionskog fudbala! Ne samo što je Siti bio apsolutno dominantan, nego je utisak da je razlika mogla da bude još veća, samo da su igrači Pepa Gvardiole to želeli.

Večerašnju pobedu obeležili su golman Ederson i perfektni Ilkaj Gundogan. Sezonu iz snova igra nemački vezista! Ne samo što je dva puta matirao Uga Lorisa stigao do 11 pogodaka u 12 ligaških mečeva – na prethodnih 82 ubeležio 10 golova –, već je izvukao i jedanaesterac za 1:0 posle kontakta sa Pjer Emilom Hejbjergom i reakcije VAR sobe u prvom delu. Možda nije bilo baš materijala za najstrožu kaznu, ali je kontakta bilo i tu su pravila sada vrlo jasna – penal! Baš tada je svoj šou započeo Ederson. Odlični golman hteo je da on izvede taj jedanaesterac i potrčao je čak na suprotnu polovinu terena, ali ga je urazumio Bernardo Silva i objasnio mu da to nije pametna ideja.

Nije se dalo Edersonu da se upiše u listu strelaca, ali zato je stigao do prve asistencije u sezoni, druge u karijeri otkako je u Premijer ligi! Bilo je to u situaciji kod Gundoganovog pogotka za konačnih 3:0 kada je Nemac osramotio i na zadnjicu bacio indisponiranog Davinsona Sančeza. Dugo će ovaj duel da pamti kolumbijski štoper jer ga je Gundogan poprilično osramotio...

Ni Sančezovi saigrači se nisu bolje proveli na zelenom tepihu Etihada. Sitijevi fudbaleri poigravali su se sa Totenhemom kako su želeli i samo su čista sreća i Lorisova pribranost sprečili da se večeras dogodi teži poraz... Imali su svoje šanse do kraja Rahim Sterling i Rijad Marez, na drugoj strani je Geret Bejl umalo uradio ono što nevidljivi Hari Kejn i Heung Min Son nisu za ceo meč, ali je Ederson bio na visini zadatka.

Ovaj Siti je zreo za novu titulu, a pitanje je samo dokad će Lester i Mančester junajted moći da drže tempo i ostanu blizu...

PREMIJER LIGA - 24. KOLO

Subota

Lester – Liverpul 3:1 (0:0)

/Medison 79, Vardi 81, Barns 85 – Salah 67/

Kristal Palas – Barnli 0:3 (0:2)

/Gudmundson 5, Rodrigez 10, Louton 47/

Mančester Siti – Totenhem 3:0 (1:0)

/Rodri 23, Gundogan 50, 66/

21.00: (2,70) Brajton (3,25) Aston Vila (2,65)

Nedelja

13.00: (2,55) Sautempton (3,00) Vulverhempton (3,00)

15.00: (9,00) Vest Bromvič (5,00) Mančester Junajted (1,35)

17.30: (2,00) Arsenal (3,45) Lids (3,80)

20.00: (2,05) Everton (3,35) Fulam (3,80)

Ponedeljak

19.00: (1,83) Vest Hem (3,45) Šefild Junajted (4,60)

21.00: (1,30) Čelsi (5,70) Njukasl (10,5)

*** kvote su podložne promenama