Dosta želje, previše grešaka i mnogo bure na 163. večitom derbiju između Partizana i Crvene zvezde u Humskoj. Crno-beli su dugo vodili zahvaljujući golu Filipa Stevanovića od petog minuta, ali su gosti iz Ljutice Bogdana stigli do izjednačenja golom Aleksandra Kataija iz jedanaesterca 15 minuta pre kraja meča i tako sačuvali osam bodova prednosti u odnosu na najvećeg protivnika – 1:1 (0:0).

Kao i u mnogo prethodnih i ovaj derbi je obeležilo dosta nepovezanosti u igri dva tima. Nije bilo pravovremenih pasova u završnici, pa se do šansi uglavnom dolazilo iz protivničke greške. Crno-beli će imati zamerke na odluku Novaka Simovića kod izjednačujućeg gola. Ne zbog dosuđenog jedanaesterca, već zbog odluke da pokaže na korner koji je prethodio evidentnom povlačenju Sanoga od strane Miloša Jojića.

Partizan je u još jednom derbiju stekao psihološku prednost na startu utakmice. Motivisano su ušli izabranici Aleksandra Stanojevića u meč, a to im se ubrzo vratilo kroz rezultat. Mladi Strahinja Eraković je napravio veliki kiks u petom minutu, predao je loptu direktno u noge Sejdubi Sumi u opasnoj zoni pred kaznenim prostorm. Pukla je Zvezdina odbrana, a najsnalažljiviji u otvorenom prostoru bio je Filip Stevanović koji je posle dodavanja Asana matirao Milana Borjana. Važan posao u protoku lopte u tom napadu odradio je i Miloš Jojić, koji je sa dva dobra pasa bio spona između Sume i Asana, nakon čega je sve bilo u rukama mladog Stevanovića.

Partizanov vunderkind je bio izuzetno raspoložen kraj desne aut linije, napravio je nekoliko odličnih poteza i konstantno pokušavao da pronađe pukotinu u gostujućoj odbrani. Crvena zvezda je bila potpuno van ritma, ali prvi pravi odgovor imala u 16. minutu, kada se otvorio prostor pred golom Vladimira Stojkovića. Ipak, u toj situaciji prilično loše su reagovali Dijego Fačlineli i Miloš Degenek. Italijan je napravio potez više, pa je njegov udarac izblokiran, dok je štoper loše zahvatio loptu pa je ona završila pored leve stative Partizanovog gola.

Zvezda je postepeno preuzimala konce i imala više od igre, dok je Partizan stajao u bloku

Natho je u 42. minutu kaznio loš prijem lopte Veljka Nikolića, presekao loptu i potom u kontru i situaciju „jedan na jedan“ sa Milanom Borjanom ostavio Lazara Markovića. Ipak, mladi Eraković je uspeo da ga stigne i malo omete, ali je udarac Partizanovag napadača bio prilično loš, pa je lopta bila potpuno bezopasna za Zvezdin gol.

Otvorila se tada ponovo Partizanova igra. Već u narednom napadu ozbiljno je zapretio Takuma Asano, ali je njegov udarac prihujao pored desne stative Zvezdinog gola. Ipak, u poslednjim trenucima prvog poluvremena je moglo da bude 1:1. Katai je odlično iz prekida pogodio Falčinelija, ali je udarac Italijana glavom prošao nekoliko centimetara pored desne satative Partizanovog gola.

Mladi Željko Gavrić je stegao zube pred ovaj meč, uprkos problemima sa zadnjom ložom, ali talentovano desno krilo crveno-belih nije napravilo mnogo problema Slobodanu Uroševiću, pa je Stanković već na poluvremenu u igru uveo Srđana Spiridonovića. To kao da je uticalo na to da Zvezda ozbiljno doda gas na početku drugog dela igre. Upravo je Spiridonović u 52. minutu uočio pukotinu u Partizanovoj odbrani i u gol-šansu izabacio Marka Gobeljića koji je iskosa sa desne strane pogodio spoljni deo stative Partizanovog gola. Crveno-beli su nastavili da pritiskaju, pa je sedam minuta kasnije ponovo bilo opasno pred golom domaćina. Ben je odlično promenio stranu, centrirao potpuno na drugu stranu, gde je usamljen bio Katai. Ipak, Zvezdina desetka se odlučila za udarac iz prve, što je bio pogrešan potez.

Slično kao što je Zvezda nakon praznog hoda u finišu prvog poluvremena mogla do gola posle prekida, tako je Partizan mogao do kapitalnog pogotka u 62. minutu utakmice. Natho je odlično izveo prekid, pogodio Makija Banjaka na visini peterca, ali je njegov udarac glavom otišao pored leve stative Zvezdonog gola. Stanković je u poslednjih 20 minuta bacio sve karte na talon. Napadački gas su dodali Milan Pavkov i Milan Gajić, pa je srpski šampion do kraja meča igrao sa dvojicom isturenih napadača.

A onda se sve na terenu promenilo u 75. minutu utakmice. Simović je dosudio pokazao korner posle pokušaja Kataija, a nakon njega je Jojić potpuno bespotrebno pokvukao Sanoga, pa je glavni arbitar pokazao na belu tačku. Hladnokrvan prilikom izvođenja bio je Katai.

Partizan je potom krenuo u napad, pokušao je da dođe do nove prednosti i konačne pobede, a glavni krivac što se to nije dogodilo bio je Takuma Asano čiji je pokušaj posle odličnog prodora i centaršuta Aleksandra Lutovca prošao pored stative Borjanovog gola.

PARTIZAN – CRVENA ZVEZDA 1:1 (1:0)

/Stevanović 5 - Katai 75 penal/

Stadion: FK Partizan. Igra se bez prisustva publike. Sudija: Novak Simović. Crveni karton: Seku Sanogo (Crvena zvezda) u 90+3.

PARTIZAN (4-2-3-1): Stojković, Miljković, S. Marković (od 88. Vitas), Banjak, Urošević- Zdjelar, Natho (od 62. Smiljanić) – F.Stevanović (od 62. Lutovac), Suma (od 16. L. Marković), Jojić (od 88. Obradović) – Asano

CRVENA ZVEZDA (4-1-4-1): Borjan – Gobeljić (od 69. Gajić), Degenek, Eraković, Rodić – Sanogo, Gavrić (od 46. Spiridonović), Nikolić, Ben (od 69. Pavkov), Katai (od 90. Petrović) – Falčineli (od 84. Vukanović)