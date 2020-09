Posle sedam kola drugoligaškog karavana iskristalisala se situacija na vrhu. Kabel i kragujevački Radnički istakli su kandidature za ulazak u Superligu. Dve jedine neporažene ekipe u dosadašnjem toku Prve lige Srbije danas (16.00) će da odmere snage u derbiju osmog kola.

Novosađani imaju maksimalan učinak. Ne pobeđuju ubedljivo, ali pobede se nižu. Odbrana je kapitulirala samo tri puta. Kragujevčani su protekle nedelje pobedili imenjaka iz Pirota sa 2:1, a oba gola delo je nekadašnjeg fudbalera Crvene zvezde Marka Mirića. On je početkom sezone stigao u klub iz rodnog grada u želji da pomogne u borbu za ulazak u elitu.

"Kabel je odlična ekipa, koja je i prošle godine beležila dobre rezultate. U velikoj su seriji i sigurno pucaju od samopouzdanja, a na nama je da pronađemo pravi recept kako da im se suprotstavimo. Ukoliko budemo igrali taj visoki presing, kao što to šef zahteva od nas, mislim da imamo šansu. Znamo da je i teren tamo nešto lošiji, ali nas to neće sprečiti u nameri da pružimo što je moguće bolju igru i dođemo do vrednih bodova“, rekao je iskusni Vladimir Ćirović u izjavi za sajt kluba.

Na klupi tima sa stadiona Čika Dača od protekog leta sedi Aleksandar Linta, nekadašnji trener Olimpije.

"Očekujem pravi derbi u nedelju, jednu fer i korektnu utakmicu. Kabel je rezultatima na startu sezone pokazao da je ozbiljna ekipa, ali mi nemamo nameru da se branimo, već nam je namera da se nadigravamo, pa ćemo videti kakav će nam to rezultat doneti na kraju“, istakao je Linta.

Zemun je u krizi. Posle poraza prošle nedelje od Radničkog iz Sremske Mitrovice (0:3) iskusni veteran Miloš Pavlović je odlučio da završi karijeru.

Posle ostavke Dejana Čelara na kormilu Radničkog iz Pirota početkom meseca, dva utakmice na klupi je bio njegov dosadašnji pomoćnik Milan Ćirić. Kako je i bilo najavljeno prošle nedelje na klupi Piroćanaca u nastavku sezone sedeće Nikola Puača, nekadašnji trener u omladinskoj školi Crvene zvezde.

Debi će imati danas (16.00) protiv Žarkova.

„Pokušao sam da prikupim više informacija, postoje neki igrači sa kojima sam već radio, sa nekima se sada upoznajem. Fali nam vremena i ja ću se truditi da iz dana u dan dobijem pravu sliku igrača i ekipe. Ovo je veliki izazov, vreme je da se potvrdim u seniorskom fudbalu, imao sam uspeha u mlađim kategorijama. Zasukaćemo rukave, postoji mogućnost za dopunu stručnog štaba. Mislim da uz energiju i promenu, očekujem bolje tezultate. Postoji mogućnost i da se ekipa dopuni do kraja prelaznog roka. Voleo bih da ostavim neki trag ovde“, rekao je Puača na promociji, pišu Južne Vesti.

PRVA LIGA SRBIJE – 8. KOLO

Nedelja

16.00: (2,00) Dinamo (3,10) Jagodina (3,90)

16.00: (1,30) Grafičar (4,80) Zemun (9,50)

16.00: (2,05) IMT (3,05) Borac 1926 (3,80)

16.00: (1,85) Kabel (3,35) Radnički 1923 (4,30)

16.00: (2,40) Radnički P. (2,95) Žarkovo (3,10)

16.00: (5,30) Sloga (3,50) Kolubara (1,65)

16.00: (1,95) Radnički SM (3,25) Loznica (3,80)

16.00: (1,85) Železničar P. (3,35) Budućnost D. (4,10)

Ponedeljak

16.00: Dubočica - Trajal

***kvote su podložne promenama