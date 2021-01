Derbi Rone i vrlo verovatno najlošija demonstracija odbrane prekida nekog elitnog kluba godinama unazad. Ne samo u Ligi 1, nije preterano reći ni u najkvalitetnijih pet evropskih liga. Odsustvo komunikacije, loše postavljanje, uspavanost ili nešto drugo, tek Lion je rastavio arhineprijatelja Sent Etjen na Žofroa Gišaru na proste činioce postigavši četiri od pet golova posle prekida - 5:0.

Pre početka 121 prvog Derbija Rone, odnoso 109. ako se gledaju samo prvenstvene utakmice Sent Etjen i Lion bili su izjednačeni jedino u međusobnom skoru - po 44 pobede u svim takmičenjima, po 33 prvenstvene. Svi ostali parametri favorizovali su Dečake. Sent Etjen desetkovan neigranjem sedmorice zbog Korona virusa, Sent Etjen sa manje kvalitetnim igračkim kadrom, Sent Etjen u užasnoj formi i Sent Etjen sa 21 bodom manje od Liona, tu u predvorju zone ispadanja.

Sve elemente koji su ga favorizovali Lion je naplatio, ali prvenstveno je igrao na kartu pregida koje su Zeleni katastrofalno branili. U 16. minutu Kadavere je iskoristio loptu koja je posle kornera skliznula u peterac i poslavši je u mrežu Žesija Mulana. Dvadesetak minuta kasnije desni bek i prvi izbor prilkom prekida iz kojih lopte lete u kazneni prostor Leo Duboa jednu takvu nacrtao je na glavu Marselu i to je bilo 2:0.

U drugom poluvremenu Sveci su eventualno mogli da prepolove zaostak i učine utakmicu daleko zanimljivijom i rezultatski neizvesnijom. Pogrešio je Bruno Gimaraeš, a Nordan istrčao po desnom boku i snažno raspalio. Lopta pogodila rogalj gola, odnosno mesto gde se spajaju prečka i stativa.

I to je bilo prva prava opasnost pred golom Liona u 56. minutu. Ujedno i jedina. Par minuta kasnije izabranici Rudija Garsije preslikali su drugi pogodak i poveli 3:0. Prekid u režiji Duboe i novi skok i egzekucija glavom Marsela. Brazilac ne postiže golove često, ali kada to čini, u mrežu ulaze po dve lopte, kao aprila 2018. godine protiv Meca.

Kada rivalu dozvolite tri gola iz prekida u jednoj utakmici, ubedljiv poraz ne može da vas zaobiđe. A znamo koliki animozitet vlada između Zelenih i Dečaka, tako da gosti nisu propustili priliku Sent Etjenu dodatno zagorčaju život i ostave gorak ukus u ustima koji ekipa sa Žofroa Gišara nije osetila od novembra 2017. kada je na svom stadionu progutala petardu. Drugi put na listu strelaca upisao se napadač iz Zimbabvea Tino Kadevere pa se sa devet pogodaka izjednačio sa Karlom Toko Ekambijem na drugom mestu liste strelaca Liona.

Sve koji su mislili da provalija u koju su puleni Kloda Puela tonuli ne može biti dublja, demantovao je Memfis Depaj, novim prekidom. Nije pogodio direktno,(za odbranu Sent Etjena bi to verovatno bila olakšavajuća okolnost jer bi se pravdali majstorstvom Holanđanina), već je lopta posle intervencije rezerviste Denisa Buange umesto daleko od gola, završila u mreži.

Zeleni su večeras, kao i često od strta sezone bili svetlosnim godinama daleko od nivoa jednog od najtrofejnijih klubova Francuske. Međutim, ovo je bila amaterska predstava niželigaškog karaktera.

FRANCUSKA 1 – 21. KOLOv

Petak

PSŽ - Monpelje 4:0 (1:0)

/Mbape 34, 63, Nejmar 60, Ikardi 61/

Subota

Lans - Nica 0:1 (0:0)

/Atal 49/

Monako - Marselj 3:1 (0:1)

/Maripan 47, Tčuameni 75, Jovetić 90+2 - Radonjić 12/

Nedelja

Bordo - Anže 2:1 (2:1)

/Hvang 8, 11 – Fulgini 39/

Dižon – Strazbur 1:1 (0:0)

/Kulibali 64 - Ažork 51/

Mec – Nant 2:0 (1:0)

/Leja 35, Bulaja 90+4/

Rems – Brest 1:0 (1:0)

/Mbuku 40/

Ren - Lil 0:1 (0:1)

/Dejvid 16/

Sent Etjen - Lion 0:5

