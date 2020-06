Derbi u Zagrebu - trener Lokomotive zna kako sa Dinamom

Teži povratak sa pauze ekipa Lokomotive nije mogla da zamisli. Rijeka, pa potom Dinamo, u dva uzastopna kola - pravi test za evropske ambicije Lokosa. Prvi doduše nije položen, slavili su u Kranjčevićevoj Riječani, ali onaj teži tek sledi – na megdan im dolaze Modri, branioci titule (21.05).

Ekipa Gorana Tomića prekinula je porazom u prethodnom kolu seriju od pet uzastopnih prvenstvenih trijumfa. Ovog puta, domaći se nadaju da neće ostati praznih ruku.

“Dinamo je daleko najbolja ekipa u ligi, a naš cilj je da uzmemo barem bod. Pre moje prve pobede nad Dinamom na Maksimiru, Lokomotiva je na 26 utakmica protiv prvaka imala 25 poraza i remi. Bila je to stigma, da Lokomotiva ne može ili po pričama ne sme da pobedi Dinamo, ali sam ja to promenio. Otkako sam trener Lokomotive, više sam bodova uzeo protiv Dinama nego protiv Hajduka”, ističe trener domaćih Tomić.

Fudbaleri Lokomotive na meču sa Rijekom (©AFP)





Mada, od te poslednje pobede nad Dinamom u sezoni 2017/18, Tomićeva ekipa je na narednih sedam uzela ukupno jedan bod. Vreme je da nešto promene, ukoliko ne žele da ostanu bez mesta u Evropi, jer Osijek vreba na petoj poziciji sa bodom zaostatka. Opet, u slučaju da pobede, Lokosi bi se približili Hajduku koji je trenutno drugi na dva boda zaostatka, pa bi tako i Liga šampiona bila realan domet.

Tomić će na Dinamo bez povređenih Lirima Kastratija, pozajmljenog fudbalera Dinama, i Samira, bivšeg fudbalera Modrih, ali će Fran Karačić koji će naredne sezone pojačati gradskog rivala igrati.

S druge strane, Dinamo se u prošlom kolu na debiju Igora Jovićevića na klupi dodatno približio odbrani titule. Novi trener Modrih pohvalno je govorio o večerašnjeg protivniku.

“Radi se o ekipi koja je potvrdila formu plasmanom u finale Kupa. Izgubili su protiv Osijeka, ali došlo je do pražnjenja nakon Kupa. Nije to njihovo realno stanje, tako da očekujem motivisanu ekipu koja će dati sve od sebe da dobije Dinamo jer je to uvek gradski derbi. Važna utakmica za njih, ali i nas jer želimo nastaviti dobar niz”, ističe Jovićević.

Fudbaleri Dinama sa trenerom Igorom Jovićevićem (©AFP)

Nešto ranije, Varaždin će dočekati Rijeku (18.55). Riječke Bele očekuje još jedno gostovanje ekipi iz donjeg dela tabele, posle Istre koju su u prošlom kolu savladali bez većih problema sa 3:1 i tako stigli do četvrtog trijumfa u poslednjih pet mečeva u ligi. Ni večeras ne bi smeli da omanu protiv davljenika, posebno jer je Hajduk svoj meč dobio sinoć i tako preskočio upravo Rijeku na drugoj poziciji koja vodi u kvalifikacije za Ligu šampiona.

Sinoćni porazi Istre i Intera znače da rivali Varaždina sa dna tabele nisu se pomerali sa svojih pozicija, pa bi Krojači pobedom konačno “isplivali” iznad crte. Ipak, kako im Rijeka na prethodnih sedam mečeva nije poklonila ni bod, realnije je da se za početak ponadaju mrvicama. Trener domaćih Samir Toplak imaće problema da “skrpi” vezni red, gde mu nedostaju trojica standardnih fudbalera, ali i desni bek Nikola Tkalčić.

HRVATSKA 1 -28. KOLO

Četvrtak

Zaprešić – Gorica 0:3 (0:0)

Istra 1961 – Hajduk Split 0:1 (0:1)

Petak

18.55: (7,50) Varaždin (4,30) Rijeka (1,40)

21.05: (4,50) Lokomotiva (3,50) Dinamo (1,75)

Subota

20.00: (3,90) Slaven Belupo (3,25) Osijek (1,90)