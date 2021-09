Derbi ušao u stečajni postupak: Mesečni gubici oko 2.000.000 evra, klubu automatski oduzeto 12 bodova

Ono o čemu se poslednjih dana spekulisalo sada je zvanično potvrđeno – Derbi Kaunti je ušao u stečajni postupak usled teškog finansijskog stanja, zbog čega mu je automatski oduzeto 12 bodova u tekućem prvenstvu.

Derbi se mesecima grčevito borio da izbegne sudbinu klubova koje je pokosila finansijska kriza u vreme pandemije virusa korona, ali je izgleda ovakav scenario od samog početka bio neizbežan. Vlasnik kluba Mel Moris otkrio je javno da Derbi beleži mesečne gubitke između 1.600.000 i 2.000.000 evra, a da su od starta pandemije dugovi narasli za preko 25.000.000 evra!

Kako je Derbi u uvodnih osam kola osvojio samo deset bodova, sada na svom kontu ima “-2“, a za Notingem Forestom koji je do dana bio poslednjeplasirani na tabeli zaostaje šest bodova. Prema pravilniku engleskog klupskog fudbala, Derbiju bi u narednom periodu moglo da bude oduzeto još 12 bodova ako ne bude isplatio 25 odsto dugova. To praktično znači da jednom od originalnih 12 osnivača Fudbalske lige iz 1888. godine – najstarijeg takmičenja tog tipa na svetu i do 1992. godine elitnog ranga u Engleskoj – preti ne samo ispadanje u niži rang, već moguće i gašenje...

To je scenario koji svi u klubu žele da izbegnu. Prema rečima vodećih ljudi Derbija, cilj je da se obezbede finansijska sredstva da se završi sezona, posle čega kreće potraga za novim vlasnicima i finansijerima kako bi dvostruki šampion Engleske ipak živeo dalje. Šef stručnog štaba Vejn Runi otkrio je da je vest o ulasku kluba u stečajni postupak pročitao u novinama...

Moris je nedavno u jednom intervjuu izjavio kako je potrošio preko 250.000.000 evra svog novca kako bi Derbi uveo u Premijer ligu, a kako to nije uspelo javno se izvinio svim navijačima i stručnom štabu. On je od početka pandemijske krize pokušao da proda klub. Mediji na Ostrvu tvrde da je Moris slomljen zbog stanja u kojem se nalazi nekada slavni klub.