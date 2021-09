Derbi za prvo mesto u Strumici, Rabotnički po tradiciji do novih bodova, Škendija nikada nije slavila u Strugi

(Od dopisnika Mozzart Sporta iz Skoplja)

Akademija Pandev i Škupi su ekipe koje su pokazale najviše u prvom delu sezone u Prvoj makedonskoj fudbalskoj ligi (PMFL). Duel sastava koje predvode bivši stubovi makedonske reprezentacije – Aleksandar Vasoski i Goce Sedloski – privući će najveću pažnju od svih šest duela u ovom kolu (18.00).

Ekipe iz Strumice i Čaira su ravnopravne i dele vodeće mesto sa po 14 bodova. Takođe, Renova i Rabotnički imaju isti broj bodova. Vasoski i Sedloski su svesni važnosti ovog duela, pa je velika želja kod oba kluba da pobede u poslednjem meču u septembru. Svi igrači biće dostupni, što garantuje spektakl. Kada pogledate tradiciju, Akademiji Pandev ne ide baš najbolje u prvenstvenim duelima protiv ovog rivala – nema pobede protiv Škupija u osam ligaških utakmica zaredom. Samo jednom su na ovim utakmicama postignuta više od tri gola, pa se za svaku loptu očekuje taktička bitka i oprez.

18.00: (3,30) Akademija Pandev (3,00) Škupi (2,25)

Biće zanimljivo u trening centru Fudbalskog saveza Makedonije, gde će se Rabotnički sastati sa Pelisterom. Ovaj duel se igra na "neutralnom" terenu, jer će travnjak Arene "Todor Proeski" biti obnovljen kako bi bio u dobrom stanju za kvalifikacionu utakmicu između Makedonije i Nemačke u oktobru. Rabotnički koji predvodi Aleksandar Vlaho je u dobroj seriji, ima tri pobede zaredom, odnosno samo jedan poraz u poslednjih 10 mečeva u svim takmičenjima. Pelister uvek gubi kada igra protiv ovog rivala u Skoplju, barem je tako u poslednjih šest mečeva u nizu. Istovremeno, Rabotnički je na ovim susretima postigao 17 golova, a primio samo dva.

------------------------

Misliš da poznaješ fudbal bolje od drugih? Mozzart Prognozzer ti pruža šansu da to i dokažeš i osvajaš vredne nagrade svake nedelje! Odigraj odmah potpuno besplatno!

------------------------

Škendija je podigla formu, ali poseta u gradu na jezeru kod Struge dolazi u lošem trenutku. Šampion teško prolazi sa ovim rivalom, posebno na ovom terenu i sigurni smo da neće lako postići željeni cilj. Stružani predvođeni Srđanom Zaharijevskim posle eliminacije iz Evrope igrali su u odličnoj formi. U svim takmičenjima 11 utakmica su bili bez poraza. Sve do duela protiv Renove u Tetovu (1:0). I to golom koji je pao nakon nesrećnog penala u samom finišu. Dobra vest za trenera Bruna Akrapovića je da će skoro sigurno imati na raspolaganju novog napadača Sindrita Gurija. Guri (27) u Tetovo dolazi iz redova belgijskog Ostendea, gde je igrao od 2018. godine i postigao pet golova na 48 utakmica. On bi trebalo da bude zamena za Besarta Ibraimija, najboljeg strelca kluba, koji je otišao u grčki Ksanti. Ali Škendija nikada nije pobedila Strugu kao gost. Do sada su obe ekipe odigrale dva meča na ovom terenu i završile rezultatom 1:1 i 2:1 za Strugu. Ukupno su Škendija i Struga odigrale pet međusobnih utakmica, a bilans su dve pobede Struge, dve za Škendiju i jedan remi. Tradicija kaže - padaju do dva gola. Četiri od pet utakmica završene su 0-2.

15.00: (3,40) Struga (3,10) Škendija (2,15)

Tikveš sa novim trenerom Vlatkom Kostovom dočekuje Makedoniju Đorče Petrov. Povratnik u elitu nema pobedu i prikovan je za dno, a ostaje da se vidi da li će novi strateg probuditi hemiju u prvoligašu iz Kavararaca koji posle 17 godina igra prvoligaški fudbal. U ostalim mečevima Renova predvođena Ćatipom Osmanijem dočekuje majstore za remi Bregalnicu iz Štipa, dok će se Borec u Velesu na veštačkoj travi da se suoči sa Skopljem.

IZBOR UREDNIKA

MAKEDONIJA 1 – 8. KOLO

Nedelja

15.00: (2,20) Borec (3,10) Skoplje (3,30)

15.00: (1,55) Rabotnički (3,80) Pelister (5,90)

15.00: (2,55) Renova (3,15) Bregalnica (2,70)

15.00: (3,40) Struga (3,10) Škendija (2,15)

15.00: Tikveš - Makedonija ĐP

18.00: (3,30) Akademija Pandev (3,00) Škupi (2,25)

*** kvote su podložne promenama

Piše: Martin TANASKOVSKI