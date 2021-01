Neke rane nikad ne zacele. Neke uvrede se nikad ne prebole. I zato mogu pojedinci u Španiji da pokreću temu da li je Karim Benzema najbolji špic Real Madrida u istoriji, on dres reprezentacije Francuske više oblačiti neće.

Barem ne dok je Didije Dešan selektor Galskih petlova...

Sve je puklo uoči Evropskog prvenstva 2016. godine, kada su Benzemi prestali da stižu pozivi u državni tim. Njegov odgovor preko naslovne strane Marke je bio da je Dešan – rasista.

Nekada trofejni igrač, pa sada trofejni trener, priznaje i danas da to Benzemi nikada neće zaboraviti, ni oprostiti.

„Iako je prošlo neko vreme od toga, ja ne mogu da zaboravim. Nije tu samo Karim Benzema, bilo je osoba koje su ga podržale i koje su podstakle nasilje prema mojoj porodici. Kada se kritikuju taktika, tehnički aspekti, izbor igrača, to je sve normalno i ne dotiče me. Ali, linije su pređene. Sve to je uticalo na mene i na moju porodicu. Za mene, to je neprihvatljivo. Izgovaranje takvih stvari neizbežno dovodi do agresije, verbalne ili fizičke. Osetio sam posledice. I zato ne mogu da oprostim. Mi ne možemo da oprostimo. Ja nikada neću zaboraviti“, rekao je Dešan za RTL.

Pod komandom Didijea Dešana reprezentacija Francuske je postala prvak sveta i vicešampion Evrope.