Deset ludih minuta: Gaštarov u svoju mrežu, Zvezda okrenula golčinama Elšnika i Kostova
Vreme čitanja: 5min | čet. 22.10.26. | 19:33
Mladi defanzivac ponovo iz greške direktno uticao na rezultat, ali su "izvukli" dvojica vezista prelepim udarcima sa ivice kaznenog prostora
Ludnica u Ljutice Bogdana, na susretu Crvene zvezde i Kopenhagena!
Kako se završilo gostovanje u Luganu, tako je počeo i susret sa danskim predstavnikom u drugom kolu Lige konferencije. Tik pred istek pola časa fudbala na stadionu Rajko Mitić, Kopenhagen je poveo autogolom Mateja Gaštarova. No, Zvezda je uspela ekspresno da okrene rezultat evrogolovima Timija Maksa Elšnika i Vasilija Kostova.
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Sve se počelo u 29. minutu, kada je Feliks Beijmo uputio centaršut sa desne strane. Lopta je letela duboko, sve do peterca gde je Gaštarov bio sam. Umesto staložene reakcije, mladi defanzivac je reagovao panično i "bocnuo" loptu pored svog golmana Mateusa.
Crvena zvezda je uspela brzo da se oporavi i izjednači već pet minuta kasnije preko Timija Maksa Elšnika. Vladimir Lučić lepo je proigrao svog saigrača koji je sa ivice kaznenog prostora uputio neodranjiv udarac u gornji levi ugao!
Ipak, potpuni rezultatski zaokret dogodio se u 41. minutu posle evrogola Vasilija Kostova! Dugo je mladi vezista čuvao loptu i gledao je šta će sa loptom, a onda je sa mesta gde se spajaju dve linije kaznenog prostora raspalio i pogodio metu, o prečku! Najlepši trenutak utakmice i jedan od nesumnjivo najlepših golova na početku Lige konferencije.
Crvena zvezda ne može da se pohvali velikom posetom, jer je na stadionu oko desetak, najviše 12.000 gledalaca.