Deset ludih minuta: Gaštarov u svoju mrežu, Zvezda okrenula golčinama Elšnika i Kostova

Kako se završilo gostovanje u Luganu, tako je počeo i susret sa danskim predstavnikom u drugom kolu Lige konferencije. Tik pred istek pola časa fudbala na stadionu Rajko Mitić, Kopenhagen je poveo autogolom Mateja Gaštarova . No, Zvezda je uspela ekspresno da okrene rezultat evrogolovima Timija Maksa Elšnika i Vasilija Kostova .

Sve se počelo u 29. minutu, kada je Feliks Beijmo uputio centaršut sa desne strane. Lopta je letela duboko, sve do peterca gde je Gaštarov bio sam. Umesto staložene reakcije, mladi defanzivac je reagovao panično i "bocnuo" loptu pored svog golmana Mateusa.

Crvena zvezda je uspela brzo da se oporavi i izjednači već pet minuta kasnije preko Timija Maksa Elšnika. Vladimir Lučić lepo je proigrao svog saigrača koji je sa ivice kaznenog prostora uputio neodranjiv udarac u gornji levi ugao!

Ipak, potpuni rezultatski zaokret dogodio se u 41. minutu posle evrogola Vasilija Kostova! Dugo je mladi vezista čuvao loptu i gledao je šta će sa loptom, a onda je sa mesta gde se spajaju dve linije kaznenog prostora raspalio i pogodio metu, o prečku! Najlepši trenutak utakmice i jedan od nesumnjivo najlepših golova na početku Lige konferencije.