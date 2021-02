UTA Arad dočekuje Botošani u 24. kolu rumunske Lige 1 (16.30). Gosti traže petu pobedu u nizu u šampionatu, koja bi im obezbedila skok na četvrto mesto i devet bodova više od Arđeša, koji je prvi ispod plej-of zone. Fudbaleri UTA Arada su bez trijumfa na poslednje tri utakmice, a današnji duel čekaju oslabljeni neigranjem nekoliko važnih igrača zbog virusa korona.

Sve ukazuje na to da će se Botošani osvetiti rivalu za poraz u prvom delu sezone. Sjajan meč odigran je na Munisipalu, gosti su odneli ceo plen (3:2) u jednoj od najboljih utakmica u rumunskom prvenstvu ove sezone. Sada je situacija potpuno drugačija, četa Marijuša Kroitorua je u sjajnoj formi, na poslednjih pet mečeva doživela je poraz samo u Kupu od Krajove. Bivši fudbaler Sent Etjena Hamidu Kejta je nastavio da trese protivničke mreže i u minulom kolu, kada je bio jedan od strelaca u pobedi protiv Gaz Metana. Stigao je tako Francuz do svog 13. pogotka u sezoni i sa tim učinkom je treći strelac lige. Nema sumnje da će predstavljati najveću pretnju po ekipu Arada.

Kejta je bio na pragu prelaska u Tursku tokom zimskog prelaznog roka, ali se transfer u poslednjem trenutku izjalovio, pa je ostao u Rumuniji. Zajedno sa zemljakom Ervenom Onžendom čini ubitačan tandem Botošanija.

"Hamidu Kejta me je i impresionirao, ima jako dobru sezonu. Drago mi je što je ostao sa nama, ali isto tako mu želim da ostvari transfer u bolju ligu, to je normalno. Postigao je puno golova i mnogo pomogao ekipi", izjavio je bivši fudbaler Pari Sen Žermena o svom zemljaku.

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Sa druge strane, UTA ima kadrovskih problema. Virus korona je značajno oslabio ekipu pred duel sa Botošanijem. Kovid-19 je od terena odvojio i trenera Lasla Balinta, pa će ekipu kraj aut-linije predvoditi trener golmana Gabrijel Vasiliju. Van stroja su zbog pozitivnih nalaza na test i Balintovi pomoćnici Alin Panzaru i Cezar Zanfir, kao i kondicioni trener Aleksandru Radu. Virus korona je od terena odvojio i 27-godišnjeg golmana Florina Jakoba, 29-godišnjeg beka Sima Rumpulakua, kao i štopera Aleksandrua Bengu.

RUMUNIJA - 24. KOLO

Petak

Voluntari - Arđeš 0:1 (0:1)

Krajova - Hermanštat 1:0 (1:0)

Subota

Šepši - Klinćeni 0:0

FCSB - Kindija 1:0 (1:0)

Nedelja

Gaz Metan - Kluž 0:1 (0:0)

Astra - Dinamo Bukurešt 2:0 (2:0)

Ponedeljak

16.30: (4,00) UTA Arad (3,15) Botošani (2,05)

19.30: (1,55) Vitorul (4,00) KSMS Jaši (6,25)

*** kvote su podložne promenama