Desetkovani NEC na Maksimiru: Zagrepčani neće videti Dušana Tadića

Neće Zagrepčani videti Tadića koji se povredio prošle nedelje. Neće biti u timu ni Turčina Emrea Mora, kao ni Dela Tomasa, Bekera, Hansena Arona, Sandlera, Tahanija, Mosliha... Lošu kadrovsku situaciju gostiju mogli bi da iskoriste u taboru hrvatskog prvaka koji je prebrodio krizu. Nekoliko puta se dobro zaljuljala klupa Mariju Kovačeviću, ali je i on i dalje kormilar turbulentnog broda Modrih.

“Ne mislim da smo imali dobar žreb na početku Lige Evrope, a da nam posle slede teže utakmice. Jednostavno, u Evropi ne mogu da se dele rivali na lakše i teže”, izbacio je floskulu trener Dinama pred meč sa NEC-om.

18.45: (1,60) Dinamo Zagreb (4,20) NEC Najmehen (5,20)

Da je kadrovska situacija u taboru gostiju očajna, govori podatak da je u Zagreb stiglo samo 16 igrača i tri golmana. Pogodak napadača Belja prošle nedelje u šestom minutu sudijske nadoknade, kada je slomljen otpor Anderlehta, uneo je injekciju samopouzdanja u tabor hrvatskog šampiona koji bi ove sezone trebalo da ima jačeg rivala za titulu u HNL-u - probuđeni Hajduk sa Gonsalom Garsijom na čelu.

Tim iz Najmehena nema pobedu od kraja avgusta, što je gotovo dva meseca. Na osam poslednjih utakmica tri poraza i pet remija. U Ligi Evrope mršav bod, i to na svom terenu protiv bugarskog Levskog, dok je na startu takmičenja ispraćen u Torinu od Juventusa (0:5).

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„Možda su u rezultatskoj krizi, ali oni igraju odličan fudbal. Ne odustaju od svoje igre, videćete, mogla bi to biti uzbudljivija utakmica i od one s Anderlehtom. Očekujem baš pravu utakmicu”, istakao je Kovačević, prenosi portal germanijak.hr.

Trener holandskog tima Dik Shrojder ne misli da je njegov tim u krizi iako pobedu dugo nema.

“Nismo mi u krizi, ima nas dosta za pobedu u Zagrebu. Poslednje četiri utakmice su završene remijima, a u svakoj od njih smo mogli da pobedimo”.

Zanimljivo da su ovi timovi igrali pre 18 godina u grupnoj fazi Kupa UEFA, kada je Dinamo pobedio na Maksimiru sa 3:2.

LIGA EVROPE – 3. KOLO

Četvrtak

18.45: (1,60) Dinamo Zagreb (4,20) NEC Najmehen (5,20)

18.45: (1,30) Ferencvaroš (5,30) Torense (9,50) MOZZART RELAX

18.45: (1,47) Juventus (4,70) Ren (6,50)

18.45: (6,80) Ararat Jermenija (4,80) AZ Alkmar (1,43) MOZZART RELAX

18.45: (4,70) Leh Poznanj (3,80) Sanderlend (1,72) MOZZART RELAX

18.45: (3,70) Šturm (3,70) Olimpik Marselj (2,00)

18.45: (11,0) OFI (7,00) Bajer Leverkuzen (1,22)

18.45: (1,32) Union Sen Žiloaz (5,00) Hapoel Ber Ševa (8,00)

21.00: (2,10) Hofenhajm (3,90) Lion (3,20)

21.00: (3,15) Jagjelonija (3,45) Anderleht (2,25)

21.00: (1,50) Olimpijakos (4,30) Sparta Prag (6,20) MOZZART RELAX

21.00: (1,80) Viktorija Plzenj (3,90) Levski Sofija (4,50)

21.00: (7,80) Omonija (5,20) Benfika (1,32)

21.00: (6,00) Lilestrem (4,80) Sosijedad (1,47) MOZZART RELAX

21.00: (2,75) Seltik (3,35) Selta (2,55)

21.00: (2,20) Bešiktaš (3,60) Kristal Palas (3,15)

21.00: (2,10) Bornmut (3,50) Milan (3,45)

21.00: (6,50) Celje (4,30) Salcburg (1,50) MOZZART RELAX

***kvote su podložne promenama