Crvena zvezda je ponudila, Dejan Stanković je oberučke prihvatio. Tokom većeg dela proleća, posebno posle odlične partije Crvene zvezde u Milanu, pričalo se i pisalo na Apeninima o interesovanju Sampdorije za mladog srpskog stručnjaka. Pominjali su se poznati menadžer Fali Ramadani i proslavljeni srpski as Siniša Mihajlović kao posrednici u velikom poslu. Međutim, Dejan Stanković je odlučio da nastavi započet posao u matičnom klubu, i pokuša da napravi istorijski uspeh.

Potencijalni plasman u Ligu šampiona zaokružio bi njegov trenerski napredak, najavio ozbiljnu evropsku karijeru, mada bi na Marakani bili zadovoljni i plasmanom u Ligu Evrope. Uz uslov da im se ne ponovi Omonija, već da drugo evropsko takmičenje overe kroz plasman u plej-of za Ligu šampiona, jer takav rasplet donosi mnogo veća finansijska sredstva.

Obavezao se na Stanković na vernost Crvenoj zvezdi do 2024. godine i dobio povišicu, pošto će po slovu novog ugovora zarađivati 600.000 evra na godišnjem nivou (50.000 mesečno). Vrlo solidna suma i za evropske okvire može da se posmatra i kao jedan vid nagrade za vrlu uspešnu sezonu temperamentnog stručnjaka i samo jedan poraz u zvaničnim mečevima.

Imaće Dejan Stanković još neke vrlo lepe benefite kada je reč o novom ugovoru. Posebno, ako Crvena zvezda treći put u klupskoj istoriji stigne do Lige šampiona. U tom slučaju Stanković će dobiti astronomski novac. Prema saznanjima MOZZART Sporta, on bi u tom slučaju bio nagrađen sa 500.000 evra.

Ozbiljan iznos, ali zanemarljiva stavka ako se zna da bi Liga šampiona Crvenoj zvezdi donela neto zaradu od 25.000.000 evra. Slične bonuse imali su i Stankovićevi prethodnici na klupi Crvene zvezde.

U slučaju da odradi ugovor do kraja Dejan Stanković bi postao najdugovečniji trener u novijoj istoriji Crvene zvezde. Međutim, i pored dogovora koji važi do 2024. godine teško je očekivati da će bivši as Lacija i Intera ostati do tada na Marakani. Interesovanje iz Italije već postoji, i ono bi moglo da dobije na intenzitetu u slučaju da Zvezdin šef stručnog štaba nastavi evropski progres.

Ipak, Stanković se nije zaštitio izlaznom klauzulu. Dakle, ne postoji mogućnost da napusti Marakanu u slučaju konkretne ponude nekih od najvećih italijanskih fudbala. Bude li se to desilo, Stanković će sesti sa rukovodstvom kluba za sto i dogovoriti šta je najbolje za njegovu karijeru.

Realno, Crvena zvezda bi ga teško zadržala u slučaju da se sa konkretnim ponudama pojave Inter ili, primera radi, Lacio. To ne bi bilo ni ljudski. Posebno ako Stanković nastavi sa odličnim rezultatima.

