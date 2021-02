Esen je napravio senzaciju, Holštajn Kil nastavio bajku, Dortmund i Verder opravdali ulogu favorita. Četiri učesnika četvrtfinala DFB kupa je poznato, večeras će bitke za polufinale biti kompletirane. U osmini finala najmasovnijeg takmičenja Nemačke Volfzburg ima posla sa žalosnim Šalkeom, dva drugoligaška kluba nadaju se iznenađenju, a u najzanimljivijem dvoboju Štutgart igra protiv Menhengladbaha.

Tri pobede zaredom - sve bez primljenog gola. Vukovi jure kroz Bundesligu i napadaju Ligu šampiona. Podrazumeva se da Volfzburg sigurno želi da iskoristi ovaj zamah u kup utakmici protiv depresivnih igrača Šalkea. Sastav Olivera Glaznera već je nadmašio prošlosezonski učinak, pošto je tada već u drugom kolu završio učešće protiv RB Lajpciga, kada je deklasiran sa 6:1.

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Ovog puta Volfzburg izgleda daleko bolje. Prolaz u četvrtfinale se skoro ne dovodi u pitanje. Bilo šta drugo bi bilo iznenađenje. Međutim, Šalke se u poslednje vreme bar malo popravio i odigrao dobro poluvreme u Bremenu. Protiv Vukova će biti potrebno mnogo više za čudo.

Bohum nije imao sreće u žrebu, jer ga je on u osmini finala namerio na vrlo nezahvalnog protivnika - RB Lajpcig. Dva tima su se takmičila četiri puta jedan protiv drugog 2015. i 2016. godine u Cvajti i svaki put su pobedili Bikovi. Ali pazite, ovog puta u Saksoniju dolazi Bohum koji igra sjajnu sezonu u drugoj ligi, čak iako je generalna proba za ovu utakmica prošle nedelje protiv Karlsruea završena porazom sa 2:1.

Prošlo je 11 godina od kada je Keln poslednji put stigao do četvrtfinala DFB kupa. To bi moglo da se promeni ove godine. Barem se tome nadaju u taboru Jarčeva. Posle pobede protiv Bilefelda prošlog vikenda u Bundesligi raspoloženje oko ekipe

Markusa Gizdola je poraslo. U goste stiže drugoligaš Jan Regezburg, koji vidi svoju šansu.

Ni u Regenzburgu nije loše, jer je igrao nerešeno 1:1 protiv Darmštata za vikend. Ovaj tim se rado seća poslednjeg dvoboja sa Jarčevima. Bilo je to u maju 2019. godine i viđeno je čak osam golova. Od toga pet za Regenzburg. Bio je to fudbalski festival. Međutim, u ovom trenutku Kelnu to sada ne bi trebalo da se dogodi.

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Prošlo je nešto više od dve sedmice od dvoboja Štutgarta i Menhengladbaha u Bundesligi, a večeras će jedan na drugog u borbi za mesto u četvrtfinalu DFB kupa. Tog 16. januara bilo je velikog uzbuđenja posle poslednjeg zvižduka. Kontroverznim penalom Švabe su uspele da postignu pogodak za 2:2. Eto dodatnog motiva za Ždrepce.

Štutgart je veoma slab kod kuće ove sezone, gde je jedinu pobedu ostvario prethodnog vikenda protiv Majnca, ali klub se raduje duelu protiv Gladbaha, koji je u seriji dobrih rezultata u poslednjih nekoliko nedelja i bez poraza je na sedam prethodnih duela.

KUP NEMAČKE – OSMINA FINALA (JEDAN MEČ)

Utorak

Holštajn Kil - Darmštat 7:6 penalima (1:1, 1:1, 0:0)

Rot Vajs Esen - Bajer Leverkuzen 2:1 (1:1, 0:0, 0:0)

/Kefkir 108, Engelman 117 - Bejli 105/

Dortmund - Paderborn 3:2 (2:2, 2:0)

/Džan 6, Sančo 16, Haland 95 - Justvan 79, Ovusu 90+7/

Verder - Grojter Firt 2:0 (1:0)

/Mevald 12, Agu 73/

Sreda

18.30: (1,33) RB Lajpcig (5,40) Bohum (8,50)

18.30: (1,50) Volfsburg (4,30) Šalke (6,50)

20.45: (3,80) Jan Regenzburg (3,45) Keln (2,00)

20.45: (2,75) Štutgart (3,40) Menhengladbah (2,50)

***kvote su podložne promenama