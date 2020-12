Mesecima unazad je jasno da će se Atletiko Madrid i Dijego Kosta rastati na kraju ove sezone, jer Brazilcu tada ističe ugovor, a klub nema nameru da mu ponudi novi.

Ipak, do razlaza bi moglo da dođe već u januaru. Kako piše list AS, Kosta je zatražio od čelnika Atletika da ga puste već u januaru, a istakao je da to želi iz porodičnih razloga.

Kosta je pao u senku Luisa Suareza, dobar deo sezone je propustio zbog povreda, a i kada je bio na terenu, nije trenera Dijega Simeonea oduševljavao izdanjima. Naturalizovani Španac je odigrao samo sedam mečeva od početka takmičarske godine i postigao je dva gola, što je sve bilans daleko ispod njegovog učinka iz najboljih dana.

Kada je pre desetak dana postigao gol protiv Elčea, Kosta se požalio na lošu sreću otkako je došao u Atletiko.

„Život me ne mazi, ali uvek ustanem, zato što imam uz sebe porodicu, saigrače, doktore... Nije mi lako otkako sam ovde, nešto loše mi se redovno dešava, međutim, kad god padnem, odmah ustanem“, poručio je Dijego Kosta.

Nije nemoguće da Atletiko dozvoli Brazilcu da ode u januaru bez obeštećenja, jer ionako ne može ništa da se zaradi na njegovoj eventualnoj prodaji, a zaslužan je igrač u istoriji kluba, pošto je u drugom mandatu, koji je trajao od 2010. do 2014. osvojio šest trofeja u dresu Jorgandžija.