Dimarko, da nije previše 7.500.000 evra?
Vreme čitanja: 2min | ned. 25.10.26. | 12:57
Neizvesna budućnost iskusnog igrača u Milanu, s obzirom na to da zahteva drastično povećanje plate
reprezentativca da dobije znatno veću platu naišla je na odbojnost uprave kluba. Kako piše italijanska Gazeta delo Sport, Dimarko i njegovi novi saradnici ciljaju ugovor vredan čak 7.500.00 evra po sezoni, čime bi on postao jedan od najplaćenijih igrača u timu, odmah iza nedodirljivog Lautara Martineza. Međutim, čelnici italijanskog giganta imaju sasvim drugačije planove i nimalo ne žure da ispune ove zahteve.
Kao prvi korak u zaštiti svojih interesa, Inter će iskoristiti klauzulu i jednostrano produžiti postojeći ugovor sa levo krilnim igračem sa 2027. na 2028. godinu. Gazeta navodi da čelnici kluba planiraju da iskoriste ovu birokratsku proceduru pre kraja godine, na osnovu koje će igrač ostati na plati od 5.200.000 evra po sezoni, bez obzira na to što Dimarko u poslednje vreme ne pruža partije na nivou iz prošle sezone, kada je upisao sedam golova i 18 asistencija. Sam fudbaler nije skrivao nezadovoljstvo, pa je na nedavnoj dodeli nagrada javno primetio kako ga iz uprave još uvek niko nije pozvao na zvanične pregovore, dok istovremeno oseća pritisak u timu i borbi za mesto u startnoj postavi protiv rivala poput Karlosa Augusta.
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Kako dalje prenosi ugledni italijanski list, upravljački fond Intera ima jasnu strategiju - striktno kontrolisanje budžeta za plate. Iako u klubu poštuju sve što je Dimarko uradio za Inter i svesni su njegove privrženosti, granice se moraju poštovati. Pored toga, na tržištu trenutno nema drugih ponuda koje bi Dimarku garantovale traženi novac, posebno ako se uzme u obzir da ulazi u pozne igračke godine. Otežavajuća okolnost za Inter je i ukidanje poreskih olakšica, što značajno poskupljuje obnavljanje ugovora za domaće igrače u odnosu na strance, poput Markusa Tirama.
Gazeta navodi da će u narednom periodu dve strane će morati da nađu kompromis. Novi američki model poslovanja u Interu podrazumeva da ugovori sve više zavise od zasluga na terenu i varijabilnog dela - osnovica plate biće skromnija, dok će se iznosi značajnije uvećavati kroz ostvarive bonuse. Gazeta zaključuje da će ova formula važiti kako za Dimarka, tako i za Hakana Čalhanoglua, čije zastupnike uskoro očekuju slični razgovori, nakon što je klub uspešno osigurao dugoročni ugovor sa Karlosom Augustom do 2031. godine.