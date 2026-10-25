Dimarko, da nije previše 7.500.000 evra?

reprezentativca da dobije znatno veću platu naišla je na odbojnost uprave kluba. Kako piše italijanska Gazeta delo Sport, Dimarko i njegovi novi saradnici ciljaju ugovor vredan čak 7.500.00 evra po sezoni, čime bi on postao jedan od najplaćenijih igrača u timu, odmah iza nedodirljivog Lautara Martineza. Međutim, čelnici italijanskog giganta imaju sasvim drugačije planove i nimalo ne žure da ispune ove zahteve.

Kao prvi korak u zaštiti svojih interesa, Inter će iskoristiti klauzulu i jednostrano produžiti postojeći ugovor sa levo krilnim igračem sa 2027. na 2028. godinu. Gazeta navodi da čelnici kluba planiraju da iskoriste ovu birokratsku proceduru pre kraja godine, na osnovu koje će igrač ostati na plati od 5.200.000 evra po sezoni, bez obzira na to što Dimarko u poslednje vreme ne pruža partije na nivou iz prošle sezone, kada je upisao sedam golova i 18 asistencija. Sam fudbaler nije skrivao nezadovoljstvo, pa je na nedavnoj dodeli nagrada javno primetio kako ga iz uprave još uvek niko nije pozvao na zvanične pregovore, dok istovremeno oseća pritisak u timu i borbi za mesto u startnoj postavi protiv rivala poput Karlosa Augusta.