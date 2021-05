Ne dešava se često da najveći rivali priželjkuju pobedu Dinama, ali ovo je jedan od tih dana. Mogli bi Hajduk i Rijeka da ostanu bez plasmana u Evropu, a njihova sudbina u rukama je Modrih. Osvoje li zagrepčani Kup Hrvatske, otvoriće se još jedno mesto za izlazak na evropsku pozornicu, pa bi samo jedan tim iz trojke Hajduk, Rijeka i Gorica ostao kratak, dok bi Istra podizanjem prvog velokog trofeja učinila proboj nemogućim za dve ekipe.

U gradovima širom Istre balkone krase klupska obeležja, hrvatsko poluostvro obojeno je ovih dana u žuto-zelene tonove. Istra nikada nije podigla trofej namenjen pobedniku Kupa Hrvatske, a ovo joj je drugi put da se plasirala u veliko finale. Prvi put je do bitke za trofej stigla pre 19 godina, i to pod drugim nazivom - Uljanik. Raspršio je splitski Hajduk snove Puljana da će njihov klub podići prvi veliki pehar i obogatiti klupske vitrine.

Istra će u finalu igrati u specijalno dizajniranim dresovima za tu priliku, a Demoni, navijači tima iz Pule, ispratili su igrače Istre uz bakljadu i pesmu na najveću utakmicu u klupskoj istoriji.

Dinamo bi u osvajanjem kupa uz prvenstvo, te izboren plasman u četvrtfinale Lige Evrope imao jednu od najuspešnijih sezona u istoriji kluba. Modri žele da prekinu post u Kupu Hrvatske i podignu prvi pehar od 2018. godine, koji im je ujedno i jedini osvojeni u poslednje četiri godine.

“Dve godine otkako je trofej Rabuzinova sunca napustio naše vitrine, odnosno samo jedan osvojeni trofej kupa u čak četiri sezone... Nikako nismo zadovoljni s takvim brojkama i evo nam prilike vratiti pehar u naše ruke. Epitet najuspešnije ili jedne od najuspešnijih sezona potvrdićemo, dakle, tek ako osvojimo kup. Sigurno je da ćemo utakmici pristupiti jako ozbiljno i studiozno. I raspored snaga i rotacije u ekipi u završnici prvenstva, nakon što smo matematički osigurali naslov prvaka, prilagodili smo na način da igrači koji su izneli najveći teret sezone budu spremni za finale. Verujem da su svi spremni i jedva čekaju utakmicu, jer ovo je borba za trofej”, rekao je Damir Krznar.

IZBOR UREDNIKA

Postao je Damir Krznar 11. trener u Dinamovoj istoriji koji je osvojio nacionalnu titulu kao igrač, a potom i kao strateg Modrih. Podsećen je Krznar na konferenciji za medije uoči finala Kupa Hrvatske da je u igračkim danima, odmah po dolasku na Maksimir, povezao tri dvostruke krune. Sa tom praksom mogao bi nastaviti i kao trener. Na dobrom će biti putu ukoliko nacionalnoj tituli pridoda i trofej kupa u prvoj, doduše nepotpunoj, sezoni na kupi Dinama, kao prvi trener.

“Ovim ste me podsećanjem vratili u lepe dane. Došao sam u Dinamo 1995. godine i u prve tri sezone osvojio dvostruku krunu. Bio je to savršen početak, a i kruna karijere, moj vrhunac u Dinamu, jer posle toga usledili su brojni pehovi s povredama. U svakom slučaju, te tri dvostruke krune pamtim kao najepše razdoblje. Ako apelujete na to da s takvim uspesima nastavim i u trenerskom mandatu, ne bih imao ništa protiv. Eto, neka i moja samostalna trenerska karijera krene istim nizom, s dvostrukim krunama, ali pritom obećavam da ovaj put neću povrediti ni rame, niti koljeno i da ću nastaviti dalje”, u šaljivomi optimističnom tonu završio je izlaganje trener Modrih.

U pravom trenutku se Mario Gavranović vratio u stroj. Čovek je koji obožava da trese mreže u finalu Kupa Hrvatske. Tri puta je pronalazio put do gola u odlučujućoj bici za trofej – dva puta u dresu Rijeke protiv sadašnjeg kluba i jednom noseći dres Modrih. Kada Gavranović pogađa, njegovi timovi ne gube u finalu.

Joško Gvardiol oporavio se od povrede zgloba i biće spreman za poslednje dve ovosezonske utakmice, ali i poslednje dve u dresu zagrebačkog Dinama, pošto će se od leta pridružiti Red Bul Salcburgu.

Splićanin Duje Strukan sudiće finale Kupa Hrvatske, koje se igra u Velikoj Gorici.

KUP HRVATSKE - FINALE

Sreda

20.00: (1.38) Dinamo Zagreb (4.40) Istra (7.75)

***kvote su podložne promenama