Godina na izmaku nije potpuno zadovoljila ljude u Čukaričkom. Brđani nisu uspeli da se plasiraju na evropsku scenu, šta sada već postaje parametar uspeha za Brđane, dok su jesenji deo nove sezone završili na četvrtom mestu.

Direktor omladinske škole kluba Igor Matić u razgovoru za klupski sajt otkrio je na čemu će se insistirati u narednom periodu. A, to je da sve ekipe, od najmlađe do najstarije, igraju na isti način, odnosno, da se formira prepoznatljiv stil igre za ceo klub.

Suština će biti da mora da se igra – napadački.

„Upravo to je DNK i filozifija fudbala koji Čukarički treba da igra. Svaki trener koji je u našem klubu ima svoj kvalitet i nije slučajno što je tu. Pokušaćemo od januara, a pričao sam i sa direktorima u klubu i sa vlasnikom Obradovićem, da svi imaju iste zahteve i na isti način da igraju. A to je napadački fudbal, sa visokim presingom, dva-tri ulaska u igru, apsolutna kontrola utakmice, 65-70 odsto poseda. Siguran sam da to mi možemo. Insistiraću na tim stvarima. U redu, ne moraju da igraju svi u istim formacijama, ali moraju da imaju istu filozofiju, da igraju fudbal na isti način. Kad sutra dođe neko da gleda Čukarički, mora to da vidi“, istakao je Matić.

Belo-crni moraju da prate svetske trendove, kaže direktor omladinske škole kluba, a oni govore da mora da se napada uvek i protiv svih.

„Mora da se promeni i način treniranja. Gledamo evropski fudbal, jednostavno, umro je defanzivni stil igranja. Pogledajte Italijane, igrali su „katanaćo“, stajali pozadi. Sada su svi počeli da igraju visoko, moderno, atraktivno, svi ulaze u igru, po cenu greške. Iako se izgubi utakmica, nemamo problem kao u prvom timu, gde se traži rezultat. Rizik mora da se preuzme, da obučimo igrače da mogu da igraju na visokom nivou. Dođemo u situaciju da „lupetamo“ po lopti, da udaramo 50 dugih lopti, to ne želim. Siguran sam da ćemo uspeti te stvari da promenimo. Ko ne bude hteo da se promeni, neće biti u Čukaričkom. Da li sam to ja ili neko drugi... Imam podršku čitavog Upravnog odbora i ponavljam, siguran sam da to ovde može da se uradi“.

Matić u tom cilju gleda ka najboljim timovima Evrope.

„Parametar treba da nam budu najbolji, Bajern, PSŽ. U redu, reći će mnogi da oni imaju vrhunske igrače i da im je lako da to urade. Ali, mi imamo za Srbiju i naš omladinski fudbal bolje igrače od ostalih. Možda protiv Zvezde i Partizana nećemo moći da imamo posed od 60-70 odsto, ali ne želim da dođem u situaciju da se prilagođavamo protivniku. Ove sezone Čukarički u prvom timu ima spoj mladosti i iskustva“, ističe Igor Matić, direktor omladinske škole Čukaričkog.