Nova sezona - stare navike! Mučno, na momente jako mučno bilo je gledati prvi nastup Mančester junajteda u Premijer ligi. Kristal Palas je šokirao Junajted odmah na startu i slavio sa 3:1 (1:0) nasred Old Traforda i tako pokvario debitantski nastup Donija van de Beka. Holanđanin je dobio šansu u poslednjoj trećini meča i posle nepunih petnaest minuta uspeo da zatrese mrežu, ali niko o tome neće da govori ni približno kao o tome šta je bivšem klubu ove subotnje večeri napravio Vilfred Zaha!

Dok je Ole Gunar Solskjer bledo posmatrao najveći deo susreta, Vilfred Zaha je majstorskim golom za konačnih 3:1 usmrtio Junajted i klub koji ga je svojevremeno odbacio kao nedovoljno kvalitetnog podsetio kolika je greška zapravo to bila. Prijem leđima okrenut golu, pa vožnja Viktora Lindelefa na ringišpilu i onda otrovna strelica sa ivice kaznenog prostora pored nepomičnog kapitena Harija Megvajera, dok David de Hea odmahuje rukom, svestan da ga je njegova odbrana još jednom prodala...

Bio je to samo vrhunac utakmice u kojoj je Kristal Palas razotkrio sve Junajtedove mane i ukazao na to koliko je još posla pred Solskjerom i sportskim sektorom dok Mančester zaista ne postane kandidat za titulu. Desetak minuta pre nego što je stavio tačku na ubedljiv trijumf, Zaha je drugi gol za Palas, a svoj prvi na meču, postigao sa bele tačke. Džordan Aju iznudio je penal pošto je Viktor Lindelef igrao rukom u svom kaznenom prostoru, a upravo je on pokušao da realizuje kazneni udarac, ali ga je tako slabo izveo da ga je De Hea unapred pročitao i za takvo, nonšalantno izvođenje penala klubovi bi morali da kažnjavaju svoje fudbalere novčano! Kako je VAR doneo odluku umesto Martina Etkinsona je penala bilo, tako je ponovo iz izolovane sobe stigao signal da je De Hea povredio pravila jer nije bar jednom nogom bio na gol liniji u momentu izvođenja jedananesteca. Ovog puta je Zaha oteo loptu Ajuu i izveo penal bez greške. De Hea je ironično aplaudirao Etkinsonu zbog odluke da se izvođenje ponovi, ali iskusni sudija tu ništa nije bio kriv jer je signal stigao iz VAR sobe...

No, bio je to samo još jedan pokazatelj koliko je nervoza progutala Junajtedove ambicije u prvom meču sezone. Jeste da u startnoj postavi nije bilo Nemanje Matića, ni Arona van Bisake, dok je Van de Bek meč počeo sa klupe, ali Solskjer je imao ostale snage na raspolaganju... Delovalo je kao da Junajted igra bez pola tima. Nimalo uigrano, bezidejno i na momente slabašno delovao je Junajted koji je u novu sezonu ušao s najvišim ambicijama.

Da nešto ozbiljno ne štima u domaćim redovima videlo se već u 7. minutu. Defri Šlup uputio je oštar centaršut s levog boka, lopta je protutnjala kroz kazneni prostor i na nju je naleteo Andros Taunsend koji je bez problema matirao De Heu. Niko u tom momentu nije mogao da pretpostavi da Junajted neće ozbiljnije da pripreti uprkos daleko većem posedu lopte, niti da uputi nijedan opasan centaršut ka golu Guaite praktično sve do 60. minuta, kada je ozbiljnu priliku propustio Mejson Grinvud. Momak koji je umesto reprezentativnog statusa dobio prostor u žutoj štampi zbog više skandala uoči debija u dresu Gordi Albiona nije uspeo da matira golmana Palasa, već je loptu poslao kraj leve stative.

Na kraju je kestenje iz vatre morao da vadi Van de Bek koji je na trenutak podigao adrenalin posle poklona Kujatea i Vorda iz njihove amaterske reakcije. Ali, to je bilo sve što su navijači Junajteda mogli da vide za ceo meč... Ole Gunar Solskjer više nema kud, sad mora da pritisne sportski sektor i prvog operativca Eda Vudvorda da mu po hitnom postupku obezbede pojačanja, inače će i ova sezona biti osuđena na propast. Bek, pa čak i štoper, krilo... Gori na sve strane, a vremena je sve manje. Još malo više od dve sedmice ostale su do kraja prelaznog roka, a od Džejdona Sanča ni traga, ni glasa, dok pregovori s Portom za Aleksa Teljesa idu presporo...

Nemanje Matića nije bilo u protokolu, a kapiten Palasa Luka Milivojević opet je bio rezerva i zaigrao je tek u finišu.

PREMIJER LIGA - 2. KOLO

Subota

Everton - Vest Bromvič Albion 5:2 (2:1)

/Kalvert Luin 31, 62, 66, Rodrigez 45, Kin 54 – Dijangana 10, Pereira 47/

Lids – Fulam 4:2 (2:1)

/Košta 5, 57, Klih 41 penal, Bamford 50 – Mitrović 34 penal, Rid 63/

Mančester junajted - Kristal Palas 1:3 (0:1)

/Van de Bek 80 – Taunsend 7, Zaha 74 penal, 85/

21.00: (1,60) Arsenal (4,00) Vest Hem (5,70)

Nedelja

13.00: (2,95) Sautempton (3,25) Totenhem (2,45)

15.00: (2,70) Njukasl (3,00) Brajton (2,85)

17.30: (3,00) Čelsi (3,40) Liverpul (2,35)

20.00: (1,70) Lester (3,70) Barnli (5,20)

Ponedeljak

19.00: (2,60) Aston Vila (3,05) Šefild Junajted (2,90)

21.15: (5,70) Vulverhempton (4,00) Mančester Siti (1,60)

*** kvote su podložne promenama