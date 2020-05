Đorđević zadovoljan posle poraza: Živeće Zvezda od ove dece

Odigrali su omladinci Crvene zvezde dobru, borbenu utakmicu protiv prvotimaca. Videlo su da su željni igre i dokazivanja. Mladi stručnjak Slavoljub Đorđević zadovoljan je posle prvog meča koji su njegovi puleni odigrali, a istakao je i da Crvena zvezda u omladincima ima sigurnu budućnosti.

„Ova deca su uvek pokazivala karakter, bilo da su trenirala dan, dva ili tri meseca. Igrati ovde protiv prvog tima, na ovakvom terenu, stvarno predstavlja veliku čast i privilegiju. Meni je puno srce što su, uprava kluba i šef stručnog štaba Dejana Stanković, videli veliki potencijal u mojim igračima, kao i da Crvena zveda od ove dece može dugo da živi, jer je pred njima svetla budućnost“, poručio je Đorđević.

Mladi stručnjak posebno je bnio zadovoljan odnosom juniorskihg šampiona Srbije.

„Razlika je evidentna. Naročito i na planu fizičke snage i spreme, ali moja deca, kako ja volim da ih zovem, imaju 18-19 godina i oni su maltene na početku seniorske karijere. Nikada neću tražiti opravdanje zbog toga. Učim ih da kada izađu na teren moraju da znaju da nisu bitne godine i snaga protivnika. Moj tim je odigrao drugačiju utakmicu od uobičajenih u prvenstvu. Više smo se branili, ali to je normlano, seniori su jači. Bez obzira što su moji igrači trenirali samo četiri dana pokazali su karakter, a po meni, ovo je realan rezultat“.

Đorđević ne krije da je njemu i igračima nedostajao fudbal.

„Mnogo nam je falila lopta i teren. Posle samo tri-četiri treninga moji igrači bili živahni, željni igre. To sam video i na današnjem zagrevanju. Pokazali su da im se igra što je i normalno kada se bavite ovim poslom. Svi mi volimo fudbal i kada dva meseca ne trenirate, to je veliki problem za svakog fudbalera. Naravno, kada dođete da igrate posle svega toga, i protiv ovakvih igrača kakvi su u prvom timu, to svakako mnogo znači i moram biti srećan zbog mojih momaka“.

(Foto: crvenazvezdafk.com/Nikola Mitić)