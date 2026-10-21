Djuran Djuran ponovo aktuelan: Oči cakle kad nemilosrdni Rio sija

Andoni Iraola je toga vrlo svestan i već u startu je upozorio da će tokom procesa biti uspona i padova. Ovog drugog verovatno mnogo više, jer Liverpulov dragulj jedva da je punoletan. Ali sve te potencijalne padove koji će dolaziti u obliku bledunjavih partija (kakve je pružao tokom prošle sezone) ublaženih tek primesama potencijala koji bi nagoveštavao, rado će istrpeti na Enfildu ukoliko partija iz trećeg kola Lige šampiona postane konstanta.

Još kada je pre više od godinu dana debitovao golom protiv Njukasla, moglo se naslutiti da bi Rio Engumoa u doglednoj budućnosti mogao da postane jedan od oslonaca Liverpula. Nakon sinoćnje partije u Ligi šampiona ne možemo da se ne zapitamo - da li je budućnost već stigla?

Rio Engumoa proglašen je igrača utakmice u sinoćnjoj pobedi nad Viljarealom (4:3). Oni koji su bili okupirani dešavanjima na Parku prinčeva i po završetku verovatno najkvalitetnije utakmice ligaške faze takmičenja bacili pogled na rezultate ostalih mečeva verovatno su se zapitali - kako? Zbog čega? Liverpul je postigao četiri gola i nijedan nije bio njegov. Oni koji su pak pomno pratili dešavanja na Enfildu znali su da je nagradu i te kako zaslužio.

"Sa loptom u nogama, ovaj klinac ima ogroman potencijal. Kažem klinac, ali on je već mladić. Poseduje toliki kvalitet, a to su stvari koje jednostavno ne mogu da se nauče. Ono što radi dok mu je lopta u nogama, to je od Boga dat talenat. Želi da bude igrač odluke, i to prosto obožavam. Bio je veličanstven večeras", rekao je Danijel Staridž u studiju Amazon Prajma posle meča. Koliko je zapravo bio dobar najbolje bi bilo da pitate levog beka Serđija Kardonu, ako mu se od izmicanja tla u jednom trenutku nije zamantalo u glavi. Mada se Engumoa potrudio da svi iz Viljarealove odbrane osete delić njegove supersonične brzine. Delovao je pretežno kao desno krilo, ali ga je bilo i na levoj strani. Odatle je, uostalom, namestio gol Ronaldu Arauhu za izjednačenje, postavši najmlađi Liverpulov asistent u evropskoj utakmici. Pre nego što asistirao i Aleksisu Makalisteru za preokret, jedan od onih kakve malo koja kuhinja ume da posluži bolje od Enfildove. I tako, usput, postao treći najmlađi fudbaler u istoriji Lige šampiona sa dve ili više asistencija na jednom meču.

"Rio je bio neverovatan, napravio je razliku. Ponekad se priča o igračima koji daju golove, ali on je bio zaista važan. Jasno je kakav kvalitet poseduje, to svi znaju. I kod mog drugog gola, takođe je bio fantastičan. Uvek mu govorim da šalje centaršuteve po zemlji", hvalio ga je Makalister posle meča.

Međutim, nije toliko stvar ni u gorepomenutim rekordima koliko u oceni ostrvske javnosti da niko pre njega u tim godinama nije ostavio tako jak utisak na najvećoj sceni u dresu šestostrukog prvaka Evrope. Ne, niko nije zaboravio Majkla Ovena, osvajača Zlatne lopte, ali je on sa 17 godina golove za Liverpul postizao u tadašnjem UEFA Kupu (Ligu šampiona zaigrao tek sa 21), takmičenju koje je pandan današnjoj Ligi Evrope. Ista je priča i sa drugim Liveprulovim legendama poput Robija Faulera, Stivena Džerarda, Džejmija Karagera. Rahima Sterlinga je Brendan Rodžers rano bacio u vatru, ali nije imao nastupe kakav je bio Engumoin sinoćnji. Trent Aleksander Arnold je pak imao 19 godina kada se ustalio u prvoj postavi Liverpula. Rio tek što je postao punoletan, a učinio je da se ostanak 125.000.000 evra plaćenog krila na klupi nijednog trenutka ne oseti.

"Mislim da je ovo jedna od najboljih utakmica koje sam odigrao. Uživao sam na terenu, ekipa mi je mnogo pomogla. Kad god dobijem loptu i ukaže se prilika za situaciju jedan na jedan ili dva na jedan, iskoristiću je. Što više takvih prilika stvorimo, to se protivnik više brine. Samo nastavljam dalje i trudim se da budem nemilosrdan", rekao je produkt Čelsijeve fudbalske akademije. A sinoć je bio vrlo nemilosrdan, toliko da se jutro nakon blistave partije na Stamford Bridžu sigurno kaju što mu nisu napravili prostor potreban za razvoj. Naterao ih je na to Engumoa svakim od sedam uspešnih driblinga (ukupno ih u Ligi šampiona ove sezone ima 16, više od bilo kojeg drugog igrača u takmičenju) koliko je imao na utakmici. Uz to i 12 dodira sa loptom u protivničkom šesnaestercu (najviše na utakmici), pa još tri stvorene šanse i kao produkt istih one dve asistencije. Napast.