Dobija li Pariz novi klub u Evropi? Zapamtite ime – Lasin Sinajoko

U jedinom meču današnjeg programa (20.45) u osmom kolu Lige 1, tim iz Grada svetlosti gostuje vicešampionu Lansu, koji je vezao dve pobede u šampionatu, ali je zato doživeo debakl pre tri dana u Brižu u Ligi šampiona, gde je poražen sa 0:3.

20.45: (2,45) Lans (3,70) Pariz (2,70) MOZZART RELAX

Na početku šampionatu blista u dresu Pariza reprezentativac Malija Lasin Sinajoko. Pojačanje iz Osera prethodnog leta na sedam utakmica u šampionatu se šest puta upisalo u strelce, samo jedan manje od trenutno prvog golgetera u Francuskoj, napadača Rena Estebana Lepola. Dodao je najbolji igrač Pariza i tri asistencije, pa je sa ukupno devet kreiranih pogodaka svog tima na prvom mestu u Ligi 1, zajedno sa veteranom upravo iz Lansa, Florijanom Tovanom.

Sinajoko je posebno bio fantastičan prošle nedelje u pobedi nad Renom sa 4:3, kada je učestvovao u sva četiri pogotka svog tima (dva gola i dve asistencije Maksimu Lopezu).

Lans je ove sezone već dva puta pao na svom terenu, prvo od Lorijana (0:1), a onda i od lisabonskog Sportinga u Ligi šampiona (0:2). Prošle sezone je vicešampion Francuske oba puta dobio ekipu iz glavnog grada, na svom terenu sa 2:1, dok je u gostima bilo čak 5:0 za tim koji od prošlog meseca vodi mladi stručnjak Janik Kazak, koji je zamenio na klupi Nemca Dina Topmelera.

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MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Oba tima daju gol u prvom poluvremenu, i tip GG3+ je odmah prošao

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LIGA 1 - 8. KOLO

Petak

Brest - Nica 1:2 (1:0)

/Ažork 15 – Vai 61, Diop 83/

Subota

20.45: (2,45) Lans (3,70) Pariz (2,70) MOZZART RELAX

Nedelja

15.00: (2,15) Monako (3,50) Lil (3,40) MOZZART RELAX

17.15: (1,55) Olimpik Marselj (4,40) Avr (5,30) MOZZART RELAX

17.15: (2,20) Okser (3,70) Le Man (3,00) MOZZART RELAX

17.15: (2,85) Anže (3,40) Lorijen (2,45) MOZZART RELAX

17.15: (1,65) Tuluz (4,20) Troa (4,70) MOZZART RELAX

17.15: (1,78) Ren (4,20) Strazbur (3,90) MOZZART RELAX

Ponedeljak

20.30: (1,43) PSŽ (4,90) Lion (6,25) MOZZART RELAX

***Kvote su podložne promenama