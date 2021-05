Fudbalska istorija se ispisuje ove subote u Lazarevcu. Kolubara overava plasman u Superligu Srbije.

Lazarevčani od 17 časova dočekuju Borac iz Čačka u 33. kolu Prve lige, a pobedom bi i matematički obezbedili 2. poziciju i plasman u viši rang. Trećeplasirani Kabel više ne bi mogao da ih stigne.

Rival Kolubare je jedan od najslabijih timova u ligi, već je ispao u niži rang i bodovi mu ne trebaju. Zaista bi bila senzacija da domaćin ne ponovi rezultat kao u novembru prošle godine, kada je savladao Čačane sa 2:1.

Pobedom bi jedan od najvećih uspeha u karijeri napravio Zoran Milinković. Nekadašnji trener Partizana, Rada, Vojvodine i još nekoliko superligaša u Lazarevcu je od novembra prošle godine. Na 15 mečeva do sada vodio je ekipu do 10 pobeda, uz to je zabeležio i dva remija. Zato, Kolubara je zasluženo u ovoj situaciji.

Novi Sad teoretski još može da dobije trećeg superligaša, ako Lazarevčani izgube. Kabel bi morao da pobedi kao gost Jagodinu, a prvi i jedini dosadašnji susret ovih timova završen je 2:2. Onda bi došli u situaciju da se sve rešava u poslednjem kolu u sredu, kada će Kabel da dočeka Železničar, a Kolubara gostuje Zemunu.

PRVA LIGA SRBIJE – 33. (PRETPOSLEDNJE) KOLO

Petak

Trajal - Žarkovo 0:2 (0:0)

Subota

17.00: Jagodina - Kabel

17.00: (3,25) Budućnost Dobanovci (3,05) Radnički Kragujevac (2,25)

17.00: (3,80) Dubočica (3,35) IMT (1,92)

17.00: (1,20) Kolubara (5,80) Borac 1926 Čačak (13,00)

17.00: (1,32) Loznica (4,70) Zemun (9,00)

17.00: (3,50) Sloga (3,25) Grafičar (2,05)

17.00: (1,65) Radnički Sremska Mitrovica (3,50) Dinamo Vranje (5,20)

17.00: (1,43) Železničar (4,10) Radnički Pirot (7,25)