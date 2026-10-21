Dobra vest iz Engleske: Milenković igra protiv Ipsviča
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Vreme čitanja: 1min | sre. 21.10.26. | 21:28
Srpski defanzivac se potpuno oporavio od povrede
Ozbiljno se osetilo odsustvo Nikole Milenkovića iz odbrambene linije reprezentacije Srbije u prethodne četiri utakmice Lige nacija, pa je neprijatno zvučala informacija da se ponovo povredio na treningu i da je neizvestan njegov nastup i za novembarske mečeve.
Ipak, Milenkovićeva pojava na utakmici Notingem Foresta protiv Arsenala, koju je doduše odgledao sa klupe, bila je vesnik da sve ide u dobrom pravcu i da, ipak, neće morati na novu dužu pauzu. A, najnovije vesti sa Ostrva govore da je srpski defanzivac potpuno zdrav, spreman i da će biti u timu Šumara za meč sa Ipsvičem u narednom kolu.
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Povrede su desetkovala tim Notingema, međutim, Milenković se vraća na teren i zaigraće u petak prvi put od 5. septembra, od utakmice sa Totenhemom.
U narednom kolu Premijer lige udariće Saša Lukić (Ipsvič) na Milenkovića, pa će to biti prilika i da porazgovaraju i o predstojeće dve utakmice reprezentacije Srbije u Ligi nacija, protiv Nemačke (13. novembar) i Grčke (16. novembar).