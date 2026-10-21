Dobra vest iz Engleske: Milenković igra protiv Ipsviča

Ozbiljno se osetilo odsustvo Nikole Milenkovića iz odbrambene linije reprezentacije Srbije u prethodne četiri utakmice Lige nacija, pa je neprijatno zvučala informacija da se ponovo povredio na treningu i da je neizvestan njegov nastup i za novembarske mečeve.

Ipak, Milenkovićeva pojava na utakmici Notingem Foresta protiv Arsenala, koju je doduše odgledao sa klupe, bila je vesnik da sve ide u dobrom pravcu i da, ipak, neće morati na novu dužu pauzu. A, najnovije vesti sa Ostrva govore da je srpski defanzivac potpuno zdrav, spreman i da će biti u timu Šumara za meč sa Ipsvičem u narednom kolu.