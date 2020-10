Početak nove ere Rome pod vođstvom tek pristiglog gazde Dana Fridkina unosi blagi optimizam među navijače. Jer, čini se da neće novom gazdi biti važno samo da vrati sinove Rima Frančeska Totija i Danijlea de Rosija na visoke funkcije, već i da obezbedi stabilnost u svlačionici za projekte na duže staze.

Iz Italije ove subote stižu vesti da je Roma pred potpisivanjem novih ugovora sa dvojicom ponajboljih igrača – Edinom Džekom i Nikolom Zaniolom. Džeko je jako blizu odluke da produži svoju vernost Vučici pošto ni ovog leta nije ostvario izlazni transfer. Čekao je celog leta Juventus, koji je na kraju izabrao Alvara Moratu, čime je Džekov ostanak na Olimpiku produžen. A uskoro će biti i na papiru.

Napadač iz Bosne i Hercegovine navodno više nema želju da ide iz Rima i želi da se novim ugovorom dugoročno posveti isključivo obavezama u dresu Vučice. S tim da ima 34 odine, a da s Romom već ima potpisanu saradnju do juna 2022. godine, ovo bi lako mogao da mu bude poslednji ugovor u karijeri. Džeko je i dalje daleko najplaćeniji igrač Rome sa godišnjim primanjima od 7.500.000 evra, s tim da je pitanje hoće li od nove uprave dobiti takve uslove, baš s obzirom na godine...

Istovremeno agent Klaudio Vigoreli najavljuje da će Roma uskoro objaviti da je zvanično produžen ugovor s Zaniolom.

“Ljudi u klubu su svesni kakvog talenta imaju i smatraju ga jako važnim delom projekta koji se pravi. Promenili su se vlasnici, ali je cilj ostao isti – da Zaniolo dobije novi ugovor i još važniju ulogu u timu, uprkos povredi“, ističe Vigoreli.

Zaniolo je u septembru po drugi put u karijeri doživeo kidanje prednjeg ukrštenog ligamenta, zbog čega ga na terenu neće biti najmanje do marta sledeće godine. On sa Romom ima aktivan ugovor do juna 2024. i platu od 2.500.000 evra, što ga stavlja u sredinu platnog spiska gde su još Dijavara i Facio.

Detalji još nisu poznati...

