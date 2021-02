Drugi su već navikli. Arsen Venger je čupao kosu zbog Posebnog. Pep Gvardiola je besneo u Španiji. A sada je došao red i na Tomasa Tuhela. Da upozna onu medijima omiljenu, ali kolegama iritantnu karakteristiku Žozea Murinja da pred svaku veliku utakmicu kreće sa misaonim igrama kojima pokušava da iznervira rivala i skloni mu fokus sa terena.

Uoči večerašnjeg derbija Totenhema i Čelsija u Londonu na udaru se očekivano našao Tomas Tuhel, prošlogodišnji finalista Lige šampiona i novajlija na klupi Plavaca. Doveo je Čelsi Nemca kad je shvatio da mu Frenk Lampard ne garantuje Ligu šampiona i sad svi pričaju o Tuhelu pod velikim pritiskom. Jer sa ovakvim timom morali bi Plavci da budu iznad osmog mesta na tabeli.

O tom pritisku govori i Murinjo, na njegov, prepoznatljiv, sarkastičan način.

“Ne mislim da je mnogo teško raditi kao trener u Čelsiju. Ja sam tamo bio šampion tri puta. Karlo Ančeloti je bio šampion. Antonio Konte je bio šampion. Ne može da bude da je toliko teško kad smo svi osvajali titule tamo“, počeo je Murinjo provokativno izlaganje.

“Čelsi uvek ima sjajne igrače, sjajan tim i dobre trenere koji su srećni kada rade u takvim klubovima sa igračima koji ti daju šansu da budeš uspešan i osvajaš titule. Ja sam bio tamo u dva različita perioda i u oba bio šampion“.

Tuhel naravno nije bilo ko, naosvajao se on titula u Pari Sen Žermenu, ali ovakvog rivala... Zasad nije imao. Jer Murinjo i kad hvali – zadirkuje.

“Ono što čini elitnog trenera su uspesi u najjačim ligama. Ne govorim o Tomasu, francuska liga je veoma takmičarska, izuzev Pari Sen Žermena, jer su oni druga dimenzija... Naše prvenstvo (englesko, prim. aut.) je najizazovnije. On dolazi iz lige koja ne može da se poredi sa Premijer ligom, ali je navikao na rad sa igračima najvišeg kalibra. Dobro će se uklopiti u klub kakav je Čelsi“.

Tuhel je odgovorio. Mudro. Trudeći se da izbegne prepirku.

“Žoze je u pravu. Apsolutno sam saglasan. Velika je razlika. Druge kulture, drugi nivoi, drugi način da se igra. Nema boljeg ili goreg, samo je različito“.

O rivalu samo pohvale.

“Žoze je pobednik. To je ono što ga izdvaja. Uvek izgradi takmičarske timove. Jake timove. Izgradio je Totenhem sa Musom Sisokom i Pjer Emilom Hojbergom: supertakmičari, veliki radnici, koji igraju odbranu. Napred imaju neverovatnu brzinu. Imam najveće poštovanje za njega... To što on implementira u svoje timove je ono što ja želim u mojim. Samo što svako ima svoj stil. Sve je dozvoljeno“.

