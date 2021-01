Svakako nije u redu prema navijačima Intera, da se posle slavlja od 4:0 u naslov stavlja protivnički tim, ali zaista je teško ostati imun na činjenicu da jedna fudbalska ekipa sa vrhunskog nivoa nije uspela da uputi šut ka protivničkom golu. Dakle, ne samo u okvir gola, nego uopšte. To je večeras uradio Benevento, koji sa klupe predvodi legendarni Pipo Inzagi.

Nerazuri su bukvalno bili jedini tim koji se pitao za konačan ishod na ovom meču. Domaćin je na prilično srećan način. Već u sedmom minutu autololom Rikarda Importe stigao je do vodećeg gola na meču, a do drugog pogotka čekalo sve do 57. minuta, kada se u strelce upisao Lautaro Martinez.

Argentinac se u svom stilu, odlično snašao u malom prostoru, i pokrenuo napadačku oštricu domaćeg tima. Lautaro je veću 67. minutu, posle sjajnog presinga, presekao uvodni napad gostiju, a onda ostavio loptu na tacni Romeluu Lukakuu da se upiše u strelce.

Pitanje pobednika je već tada bilo rešeno, Benevento je potpuno izgubio kompas, a domaćin je bio maksimalno rasterećen, što mu je olakšalo posao za postizanje četvrtog pogotka na meču. Ponovo je u ulozi egzekutora bio snažni Romelu Lukaku, dok je za asistenciju bio zaslužan Aleksis Sančez.

Antonio Konte je utakmicu pratio sa tribina, ali je Kristijan Stelini na pravi način preneo sve njegove taktičke zamisli na teren. Stručni štab Nerazura je odlično "dozirao" izmene, svaka je dodatno podizala kvalitet igre na terenu, što se na kraju odrazilo i kroz konačan rezultat.

Inter je prišao vodećem Milanu na dva boda zaostatka, a u narednom kolu ga očekuje neprijatno gostovanje Fiorentini. Benevento je još uvek spokojan, ali trenutna forma Inzagijevog timaje u ozbiljnom padu, pa bi uskoro mogao da se nađe u ozbiljnim problemima.

SERIJA A – 20. KOLO

Petak

Torino - Fiorentina 1:1 (0:0)

/Beloti 88 - Riberi 69/

Subota

Bolonja - Milan 1:2 (0:1)

/Poli 81 - Rebić 26, Kesi 55/

Sampdorija - Juventus 0:2 (0:1)

/Kjeza 20, Ramzi 90+1/

Inter - Benevento 4:0 (1:0)

/Importa 7ag, Martinez 57, Lukaku 67, 78/

Nedelja

12.30: (3,30) Specija (3,25) Udineze (2,25)

15.00: (1,83) Atalanta (3,70) Lacio (4,20)

15.00: (2,90) Kaljari (3,35) Sasuolo (2,45)

15.00: (2,85) Krotone (3,10) Đenova (2,60)

18.00: (1,38) Napoli (4,70) Parma (8,50)

20.45: (1,75) Roma (3,60) Verona (4.90)

***kvote su podložne promenama