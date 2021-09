Dogodilo se u savremenom fudbalu: Čovek od 60 godina igrao KONKAKAF Ligu šampiona

En el juego de Liga CONCACAF entre el Olimpia e Inter Moengotapoe, fue alineado el vicepresidente de Surinam y dueño del club, Ronnie Brunswijk, de 60 años (También capitán). No, no se preocupen, no podrá jugar la vuelta en Honduras porque esta en la lista de Interpol. pic.twitter.com/igP6yxHunC