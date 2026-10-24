Dok drugi odmaraju, Duvikas rešeta! Otkad se pojavio u ligama petice nije bio ovako efikasan

Duvikas je došao do brojke od pet postignutih golova u Seriji A, a oba današnja je postigao na sličan način, posle prodora bočnih igrača po levom krilu. Prvo ga je Maksens Kakere pronašao pred golom u 49. minutu, dok je na isteku časa igre bio na pravom mestu u srcu kaznenog prostora da kruniše dobar centaršut Kaikija Bruna .

Fabregas je odmorio četvoricu igrača u odnosu na meč sa Mančester Junajtedom, a među njima je bio i feneomenalni Niko Pas, za čijim uvođenjem nije bilo potrebe u nastavku.

Domaći sastav je na samom startu utakmice mogao do vođstva, pošto je već u 14. minutu grčki napadač zatresao prečku nakon odličnog centaršuta Kouta i udarca bez ravnoteže. Sasuolo je uzvratio sredinom prvog dela preko Domingeza, dok je aktivan bio i agilni Kakere, čiji je pokušaj u 23. minutu završio u naručju golmana Turatia. Gosti iz Ređo Emilije su u finišu prvog poluvremena zatresli mrežu preko Bakole, ali je pogodak s pravom poništen zbog nedozvoljene pozicije u kojoj se našao Bouvi.

Utakmica na stadionu Đuzepe Sinigalija prelomljena u prvom delu drugo poluvremena. Fabregas je izmenama na poluvremenu dodatno ubrzao ritam ekipi koja je upisala treći uzastopni prvenstveni trijumf. Sasuolo je u 71. minutu napravio veliku grešku na svojoj polovini kada je Lipani izgubio loptu, ali je Milja nakon oduzete lopte Kakerea šutirao pored gola.

Nemanja Matić je sat vremena vodio bitku sa domaćim vezistima, igrao je u paru sa Vasilijem Adžićem, ali je Komo danas jednostavno bio nadmoćniji protivnik.

Bolonja je slavila gostovanju Kaljariju rezultatom 2:0, nanevši domaćinu drugi uzastopni poraz u Seriji A, posle ubedljivih 0:4 protiv Monce. Prvo poluvreme proteklo je u opreznoj igri na obe strane, a prve ozbiljnije prilike viđene su posle pola sata igre, kada je Mendi je zapretio, dok je na drugoj strani Federiko Bernardeski proigrao Odgarda čiji je udarac zaustavio Kaprile.

Odluka o pobedniku pala je u drugom poluvremenu, kada je tim Rafaelea Paladina materijalizovao terensku inicijativu. Mrežu Kaprilea načeo je Kazale u 57. minutu nakon kornera koji je izveo Miranda, natrčavši na loptu i glavom je poslavši u sam ugao. Sve dileme oko pitanja pobednika rešene su u 80. minutu, kada je Huan Rodrigez igrao rukom u sopstvenom šesnaestercu, a siguran izvođač najstrože kazne bio je Bernardeski za konačnih 2:0 i izlazak Bolonje iz opasne zone.