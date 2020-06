Dokle će Dortmund "na mišiće"? Leverkuzen preskače Menš, Lajpcig još ne može na odmor

Bajern je prvi, ostali neka se poređaju. Tako je već godinama u Nemačkoj, a čak ni pandemija korona virusa nije mogla da promeni stvari. Vodi se bitka za preostala mesta u Ligi šampiona, gde najbolje stoje Dortmund i Lajpcig, dok se velika drama očekuje u trci za četvrto mesto između Menhengladbaha i Leverkuzena.

Zato Milioneri ne bi smeli da kiksiraju večeras kod kuće sa Majncom, mada gostima gori pod nogama pošto su tik iznad zone ugroženih (20.30). Pristalice Borusije dospele su u stanje neverice, jer njihovi miljenici u poslednje dve runde na jedvite jade uspevaju da pobede. Minulog vikenda, puleni Lusijana Favra "na mišiće" su slavili protiv jednog od autsajdera Bundesllige Fortune iz Diseldorfa, postigavši gol u poslednjim minutama meča. Jasno je da od sustizanja Bajerna više nije moguće, ali druga linija može lako da se izgubi jer su Bikovi iz Lajpciga četiri boda daleko.

Borba za opstanak nije ništa manje zanimljiva od one za evropsku konkurenciju. Paderborn je već spakovao kofere, ali će tri kluba - Fortuna, Majnc i Verder - između sebe igrati za sledeću sezonu u Bundesligi. Majncu verovatno nije do života, jer baš sad kad su mu neophodni laki mečevi, on ide na megdan Dortmundu.

Zasad nema zvanične potvrde, ali Julijan Nagelsman je uveren da će Timo Verner napustiti RB Lajpcig na leto. To znači da nije preostalo još mnogo duela Bundeslige na kojima će Timo igrati, pa zato preporučujemo da pažljivo ispratite njegove finalne mečeve u dresu Bikova. Pogotovo kada jedan od autsajdera izađe protiv jednog od favorita na tabeli. U Lajpcig stiže Fortuna iz Diseldorfa, stacionirana na poziciji koja vodi u baraž za opstanak.

Na kraju sezone, u skoro svim šampionatima, retko se nalaze dva motivisana kluba. Obično većina ekipa već reši probleme i samo odrađuje posao, ali sa Lajpcigom i Fortunom to nije slučaj. Oni još uvek ne mogu na odmor, jer im je pozicija nestabilna. Domaći mogu čak i da izgube mesto u Ligi šampiona, a gosti status bundesligaša.

Jedan od onih koji bi rado da se ukrca u voz ka elitnom evropskom takmičenju je Leverkuzen. Zbog činjenice da Menhengladbah užasno igra mečeve posle pauze (dva poraza u četiri kola), Bajer se popeo na četvrto mesto, što mu daje nadu da može do Lige šampiona. Farmaceuti su samo dva boda daleko od Menša, pa ih potencijalna pobeda u večerašnjem dvoboju sa Kelnom na svom terenu vodi u društvo odabranih. I to uprkos činjenici da su u prethodnih pet kola pobedili samo dva puta.

Keln je već ispunio zadatak za sezonu, jer ostaje u ligi. Guranje gostiju napred ili nazad niko neće primetiti.

I Hofenhajm se bori za izlazak u Evropu, ali u ono slabije takmičenje. Za sada su mu glavni izazivači Volfzburg i Frajburg, sa tri odnosno dva boda ispred, ali uz meč više. Zato u 32. kolu plavo-beli nemaju pravo na grešku, ali Augzburg nije najprijatniji protivnik.

Bavarski tim je jedan od klubova koji su imali koristi od pauze zbog korona virusa. Tokom prethodnih pet kola, domaćini su izgubili samo jednom, što im je omogućilo da se odmaknu od zone ispadanja. Možemo reći da su igrači Hajka Herliha već obezbedili mesto u Bundesligi za sledeću sezonu.

Za kraj, Šalke. Ne želimo da budemo grubi, ali Šalke je sramota! Nakon odmora, klub je postavio novi lični antirekord, produživši seriju bez pobede na čak 13 mečeva. Stoga nije iznenađujuće da se borba za evropsku konkurenciju odvija bez Rudara. U poslednjem kolu Plavi su imali veliku šansu za pobedu, ali je Bajer u poslednjim minutima izjednačio i meč je završen nerešeno.

Priliku da prekine post ima večeras u Frankfurtu, koji nije baš rival za vađenje. Jedino što može obradovati goste je nedostatak fanova. Generalno, ovo je bitka između dva direktna konkurenta za plasman u prvih deset timova Bundeslige.

BUNDESLIGA - 32. KOLO

Utorak

Menhengladbah - Volfzburg 3:0

/Hofman 10, 30, Štindl 65/

Frajburg - Herta 2:1 (0:0)

/Grifo 61, Petersen 71 - Ibišević 66pen/

Union Berlin - Paderborn 1:0 (1:0)

/Zolinski 27ag/

Verder - Bajern Minhen 0:1 (0:1)

/Levandovski 43/

Nedelja

18.30: (1,80) Ajntraht (3,70) Šalke (4,40)

20.30: (2,85) Augsburg (3,40) Hofenhajm (2,45)

20.30: (1,45) Leverkuzen (4,60) Keln (7,00)

20.30: (1,28) Dortmund (6,00) Majnc (9,50)

20.30: (1,28) RB Lajpcig (6,00) Fortuna Diseldorf (9,50)

