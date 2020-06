Doktor Demirbaj i igra mačke i miša u Felkingenu, Leverkuzen želi Kup Nemačke (VIDEO)

Mnogi smatraju da Kerem Demirbaj nije u potpunosti uspeo da iskaže sav svoj potencijal u profesionalnom fudbalu, ali je jasno da u Bundesligi nema mnogo većih majstora od njega. Leverkuzen je pod njegovom dirigentskom palicom i tri upisane asistencije slavio u Felkingenu protiv Sarbrikena, pa sada spokojno čeka protivnika iz sutrašnjeg polufinala u kojem se sastaju Bajern i Ajntraht - 3:0 (2:0).

Demirbaj se bukvalno poigravao sa odbranom četvrtoligaša. Prva asistencija je predstavljala čistu majstoriju za Musu Dijabija u 11. minutu, pošto je u pitanju bila teledirigovana lopta preko kompletne odbrane protivnika, a osam minuta kasnije nakon njegovog centaršuta lošu reakciju domaće odbrane kaznio je Lukas Alario.

Sve je bilo rešeno u 58. minutu, kada je Demirbaj kao na malom fudbalu prvo kratko "bocnuo" loptu preko noge protivničkog igrača, a onda poslao povratnu pravo na tacnu Karimu Belarabiju.

Leverkuzen je na ovaj način otvorio napad na trofej koji je do sada samo jednom osvajao u svojoj istoriji i to u sezoni 1992/1993, pod vođstvom Dragoslava Stepanovića. Ekipa Petera Boša se sasvim sigurno nada da će joj protivnik u finalu biti sastav Adija Hitera, mada će to zaista biti teško s obzirom na to u kakvoj se formi nalazi lider Bundeslige.

NEMAČKA, KUP - POLUFINALE

Utorak

Sarbriken - Leverkuzen 0:3 (0:2)

/Dijabi 11, Alario 19, Belarabi 58/

Sreda

20.45: (1,15) Bajern (8,50) Ajntraht (15,0)

*** kvote su podložne promenama