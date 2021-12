Dolijao i Ćavi, Betis i Barsa zamenili uloge na Kamp Nou (VIDEO)

Trijumfom na Kamp Nou četa Manuela Pelegrinija došla je do trećeg mesta na tabeli. Ima sedam bodova više od Barselone, koja je na sedmom mestu posle prvog poraza od povratka legendarnog Ćavija Ernandeza u klub. S ozbirom kako se odvija tekuća sezona, možemo reći da su Betis i Barsa zamenili uloge i to ne samo danas na Kamp Nou. Sastav iz Sevilje je kontrolisao situaciju na stadionu u Kataloniji, igrao strpljivo, pametno i na kraju zasluženo došao do trijumfa. Nadmudrio je iskusni Pelegrini daleko mlađeg kolegu i očitao mu važnu lekciju - 1:0.

Barselona nije postojala u prvom poluvremenu. Bekovi Seržinjo Dest i Đordi Alba su se previše trošili u napadu, pa je škripalo u odbrani, a pritom nije bilo ni pravih rezultata na protivničkoj polovini jer nije bilo završnog pasa, ali ni adekvatne egzekucije. Sa trojicom mladih igrača u startnih 11, Nikom Gonzalesom, Gavijem i Abdeom Ezalzulijem, Katalonci su delovali potpuno nemoćno, pa su uputili svega dva šuta za 45 minuta.

Pritom je i mladi Gavi doživeo povredu, pa je morao da napusti teren još u 36. minutu, na terenu ga je zamenio Riki Puć.

Zaigrala je Ćavijeva četa bolje u nastavku, a Pelegrini je iskusno primetio da se njegov vezni red sve teže nosi sa napadima Katalonaca, pa ga je ojačao uvođenjem Vilijama Karvalja, dok je na klupu poslao centarfora Vilijana Žozea. Odlučio je da zatvori prilaze golu, oteža Barsi borbu u sredini i strpljivo čeka priliku iz kontri. Dočekali su je fudbaleri Betisa u 79. minutu.

Kanales je pobegao po desnoj strani, sjajnim lažnjakom poslao Frenkija De Jonga po burek, onda pametno odigrao za Kristijana Telja, koji je uočio usamljenog Haunmija na drugoj strani i odmah mu prosledio loptu. Dokazao je 28-godišnji napadač Verdiblankosa da je u sjajnoj formi, iz prve tukao u dalji ugao i matirao Ter Štegena - 1:0. Jako loše je odreagovala Barsina odbrana. Bila je u startu visoko postavljena, a kada se vratila u panici nije uspela dobro da odreaguje. Dest je pomalo i bespotrebno ušao u sredinu, gde je imao dvojicu saigrača, ostavio Huanmija samog i odmah je stigla kazna.

Inače, Huanmiju je ovo deveti pogodak u sezoni i trenutno je treći strelac lige. Nadmašio je prvog strelca Blaugrane Memfisa Depaja (osam golova). U sjajnoj je formi, pa je zaključno sa večerašnjim susretom na učinku od pet pogodaka u tri vezana kola.

Barsa nije uspela da odgovori. Pokušavali su rezervista Usman Dembele i mladi Ezalzuli. Marokanac je bio najbliži postizanju gola, tukao je iz dobre pozicije u kaznenom prostoru rivala, ali je njegov pokušaj samo okrznuo prečku.

PRIMERA – 16. KOLO

Petak

Granada – Alaves 2:1 (1:0)

/Puertas 14, Arijas 86 – Abram ag 81/

Subota

Sevilja - Viljareal 1:0 (1:0)

/Okampos 16/

Barselona - Betis 0:1 (0:0)

/Huanmi 79/

18.30: (1,35) Atletiko Madrid (5,30) Majorka (10,0)

21.00: (3,50) Real Sosijedad (3,50) Real Madrid (2,20)

Nedelja

14.00: (2,25) Rajo Valjekano (3,25) Espanjol (3,06)

16.15: (2,15) Elče (3,15) Kadiz (4,10)

18.30: (2,60) Levante (3,10) Osasuna (3,10)

21.00: (2,20) Selta (3,40) Valensija (3,60)

Ponedeljak

21.00: (3,60) Hetafe (3,00) Atletik Bilbao (2,40)

***Kvote su podložne promenama