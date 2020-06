Don Florentino, vreme je za akciju!

Kriza za krizu, štednja za štednju, sve to stoji - a kako i ne bi kad je pre samo nekoliko dana Florentino Perez najavio da nikoga neće kupovati ovog leta - ali Real Madrid u svom genetskom kodu ima to da uvek bude u centru pažnje i da se nađe u konkurenciji za dovođenje najboljih igrača sveta. Ili ako hoćete - to mu je negde i obaveza prema milionima navijača širom sveta; obaveza kao najvećeg i odvajkada najspektakularnijeg kluba na planeti.

Dakle, koliko juče u vidu Don Florentinove naredbe Marka je širila stav kako treba spustiti strasti, da bi danas konkurentski As preko cele naslovne raspalio fotografiju Džejdona Sanča s naslovom da Real motri na njega.

"Kriza je paralizovala tržište i Real bi mogao da krene po neku od svojih meta samo u slučaju da rasproda nekoliko igrača, što se uopšte ne čini lako. Imena poput Halanda i Kamavinge najčešće su dovođena u vezu sa Belim klubom, međutim sada su tako veliki poslovi daleko od realnosti. Problem sa pronalaženjem 'izlaska' nije sa mladim momcima. Nisu problem igrači poput Oskara Rodrigeza, Kuba, pa čak ni Jovića koji je imao nezapaženu prvu sezonu u klubu. Velike poteškoće počinju sa Hamesom (Atletiko ne može da izađe u susret njegovim ličnim ulovima), Bejlom (ne pada mu na pamet da se odrekne astronomskih primanja makar do kraja ugovora igrao samo golf), ili čak Marselom (ubeđen je da i dalje ima kvalitet da se bori za mesto u startnih 11)", pisala je Marka.

As ne protivureči previše, konstatuje težak momenata za velike stvari, ali ipak tvrdi da Madrid drži Sanča na oku i da planira da krene po njega.

Španski list podseća na novu politiku Reala koja podrazumeva dovođenje najvećih svetskih talenata s šampionskim potencijalom i dodaje da bi momak poreklom sa Trinidada i Tobaga mogao da bude "dva u jedan" - i nastavak ustanovljene politike i vrhunsko pojačanje spremno da odmah pravi razliku. U prilog tome Sančov učinak ove sezone: 20 golova i 20 asistencija u 39 utakmica ove sezone.

Real i Borusija imaju odlične odnose i to je jedna od glavnih karata na koje će igrati Madriđani. U Dortmundu na pozajmici igra Ašraf Hakimi, neskrivena želja Kraljesvkog kluba je Erling Haland, pa Sančo u celoj priči dođe kao višnja na šlagu. Španski mediji su prethodnih dana stidljivo provlačili informaciju kako bi Perez mogao da iskoristi upravo Hakimija kako bi došao do Halanda. Ista stvar mogla bi da važi i za Sanča. Pogotov što se u Dortmudnu polako mire s njegovim odlaskom i što im je Hakimi izuzetno važan igrač.





Da li bi bi u pitanju bila nova dvogodišnja pozajmica, ili bi Real s Hakimijem spuštao cenu Sanču/Halandu, zasad nije precizirano i sve je na nivou spekulacija. Ali priznaćete ne toliko nerealnih...

As piše da će Realov najveći rival u trci za Džejdona Sanča biti Mančester Junajted...

..."Tu na scenu stupa Mančester Junajted, još jedan od moćnih klubova Evrope, mada se taj epitet u poslednje vreme više koristi s ekonomskog aspekta, nego sa sportskog. Mančester Sanča želi da učini novim Kristijanom Ronaldom. Otkako je Portugalac otišao 2009. godine Junajted nije pronašao ni sličan talenat, zato neće lako odustati. Englezi su u februaru otišli u Nemačku i ponudili 140.000.000 evra, ali to tada nije bilo dovoljno da Borusija pristane"...

U istom tekstu još stoji da napad na Sanča ne bi bio samo operacija "iz sportskih pobuda", pošto je talenat neupitan, već i neka vrsta podgrevanja zdravog rivaliteta sa Pepom Gvardiolom koji ga lako odrekao u Mančester Sitiju.

Nekoliko je stavki "za" i "protiv" sasvim izvesno najvećeg transfera u istoriji Real Madrida. Sančova 34 gola i 43 asistencije u svega 20 godina i manje od 100 utakmica u profesionalnim fudbalu nedvosmisleno "dižu ruku" za. Ali tu je i problematična priroda koju je već stigao da iskaže. Lusijan Favr ga je već dva puta kažnjavao odstranjivanjem iz tima zbog kašnjenja sa reprezentativnih akcija, a postoji i teorija u Nemačkoj da je u prva dva kola po povratku Bundeslige ostao na klupi jer se previše ugojio tokom pauze.

Jedno ipak ovom momku ne može da se ospri - znanje. Veliko znanje. I atraktivnost u igri kakva se u modernom fudbalu retko viđa. A to je ono što Realu treba. To je ono za čim madridska publika vapi i što je poslednjih godina nekako uvek bilo bliže Barseloni.

Don Florentino, vreme je za akciju!