Milan je u prethodnom prelaznom, roku potrošio nešto više od 20.000.00 evra jer je primarni cilj bio da se rastereti klupski budžet i platna lista od nepotrebnih igrača sa visokim ugovorima. Novi ugovor za Ibrahimovića, otkupi Rebića, Salemakersa i Kjera su bili jeftinija varijanta nego kupovine pojačanja.

Ali jedan od glavnih ciljeva ipak nije realizovan.

Milan nije produžio ugovor sa Đanluiđijem Donarumom koji ističe na kraju sezone. Da li će Rosoneri najvrednijeg igrača izgubiti narednog leta besplatno? Nadaju se da neće, ali…

Dobro je poznato šta se dešavalo pre tri godine i kakva sapunica se odvijala zbog Donaruminog produžetka ugovora. Tadašnje rukovodstvo Rosonera je vodilo otvoreni rat sa igračevim agentom Minom Rajolom. Na kraju je mladi golman ipak potpisao novi ugovor na četiri godine.

Ali sada je Milan opet u istoij situaciji. Možda i težoj jer više ne može ni da ga proda osim u januaru sza smešne pare.

Klub je danas ovjabio finansijski izvešat ja prethodnu fiskalnu godinu u kojem je doo 30. juna zabeležen rekordan minus između 175.000.000 i 200.000.000 evra. Primera radi, prošle je iznosio 146.000.000, a pretprošle 126.000.000 evra.

U takvoj situaciji Milan ne može da dovodi skupa pojačanja ili da daje visoke ugovore aktuelnim prvotimcima. I to je glavni problem kod Donarume koji je sa 6.000.000 evra godišnje najplaćenini igrač u timu posle Ibrahimovića. Milan već mesecima pokušava da odblokira pregovore oko produćetka, a spekulisalo se da im je Rajola tražio ogromnih 10.000.000 evra neto po sezoni što je van Milanove platežne moći.

Italijanski mediji otkrivaju danas da je Milan spreman da finansijski nagradi Donarumu, ali sa ugovorom između 7.000.000 i 8.000.000 evra godišnje. To je njihov maksimum. Mladi golman ima želju da ostane, možda bi i prihvatio pomenute uslove, ali pita se nešto i Mino Rajola. On insistira da se u ugovor ubaci fiksna otkupna klauzula od 30.000.000 evra ako Milan ne obezbedi plasman u Ligu šampiona. Naravno da je to cifra ispod realne Donarumine vrednosti, ali Milan baš i nema mnogo izbora.

Rosoneri su u sličnoj situaciji i sa Hakanom Čalhanogluom. Turčinu takođe ističe ugovor na kraju sezone i traži povećanje plate sa 2.5000.000 na 5.000.000 evra što će Milan teško moći da mu ponudi.

Situaciju sa obojicom igrača prati Juventus koji bi zahvaljujući savezništvu sa Rajolom prvi reagovao i jedva dočekao da dvojicu kvalitetnih igrača dovede za džabe.