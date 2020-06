Dortmund dolijao, Leverkuzen dominirao, Lajpcig kiksnuo iako je vodio 2:0 do 87. minuta (VIDEO)

Bajern je šampion Nemačke. A kako će se ostali poređati, to ćemo još videti. Danas su igrali Borusija iz Dortmunda, Lajpcig i Bajer Leverkuzen, ekipe koje drže od 2. do 4. pozicije, a evo kako su prošli: Dortmund je dobio šamar u vidu poraza kod kuće od Majnca (0:2), Lajpcig je šokiran u 92. minutu i igrao je 2:2 sa Fortunom iz Dizeldorfa, a Leverkuzen je postao najveći pobednik dana savladavši Keln s 3:1.

Ova tri tima drže tri mesta koja uz Bajern idu u Ligu šampiona, a iza njih je Menhengladbah sa 59 bodova. Biće to tek velika borba i tuča do poslednjeg momenta.

Nije Dortmund blistao u poslednje dve utakmice, stizao je do pobede kroz iglene uši protiv Herte i Dizeldorfa, a večeras je odmah bilo jasno da će Milioneri imati težak posao. Nije im sigurno prijala činjenica što je Bajern već proslavio titulu zvanično, pa se to videlo u meču protiv davljenika Majnca - 0:2 (0:1). Pravi šamar koji će brideti...

Videlo se na licima fudbalera Dortmunda da nisu baš najviše raspoloženi za ovaj duel, a Majnc je to znao da kazni i da ode na poluvreme sa prednošću.

Mora se pohvaliti jako dobra akcija ekipe koje se grčevito bori za opstanak. Baku je centrirao sa desne strane, a Burkart u stilu najboljih napadača zakucao loptu u mrežu posle sjajnog skoka. Fudbalska akcija koja je udarila šamar Dortmundu.

Ni na startu drugog poluvremena govor tela igrača u žutom dresu nije bio najbolji i kao da je to bila najava za pravi šok na Vestfalenu. Dosuđen je penal, a Mateta je to znalački iskoristio i dosuo so na ranu pokislom domaćinu koji nije jednostavno bio spreman za ovakvu utakmicu.

Da se zapitaju u Dortmundu...

Leverkuzen je danas vijao pobedu sa kojom bi preskočio Menhengladbah i to mu je pošlo za rukom. U gostima mu je bio Keln, ali su Jarčevi bili potpuni autsajderi na Bajareni - 3:1 (2:0).

Nije domaćin hteo ništa da prepusti slučaju i to se videlo od samog starta utakmice. U sedmom minutu je posle kornera Sven Bender odlično odreagovao na prvoj stativi i prevario protivničkog golmana. Lopta se ušunjala u gol, a mir u srca navijača Leverkuzena. Kada se tako započne duel odmah sve ide mnogo lakše.

Kada je to video Kai Haverc nije želeo da se Leverkuzen tu zaustavi, a da njegov raskošni talenat ne izađe na videlo, pa je stupio na binu u 40. minutu.

Ispratio je dobro akciju i levicom poslao loptu u mrežu za 2:0 i novi dokaz koliko je kvalitetan fudbaler. Nije slučajno što ga prate Čelsi i Real Madrid. I što nude veliki novac. Sa tim pogotkom je ujedno suštinski i završen meč. Posle toga je usledio odmor, a Leverkuzen je već znao da u džepu ima rezultat sa kojim će preskočiti trenutno Menš za jedan bod.

Do kraja je primio jedan i dao jedan gol, a Aspirindžije su sada na 60 bodova i drže mesto koje vodi u Ligu šampiona.

Lajpcig je imao zicer protiv Fortune Dizeldorf, ali je doživeo šok iako je vodio s 2:0 do 87. minuta. Na kraju - 2:2!

Morao je domaćin da se preznoji kako bi slomio otpor protivnika, da bi na kraju u 92. minutu doživeo težak udarac pa je meč završen nerešenim ishodom. Posle prvog poluvremena nije bilo golova, a otprilike se samo čekalo kada će Lajpcig da probije bedem i da načne Fortunu.

To se dogodilo u 60. minutu kada je Kevin Kampl bio strelac. Malo je reći da je to bila golčina. Kao na igrici je prešao sa strane u sredinu terena i opalio kao iz topa za 1:0. Sela mu je lopta, pogodio je baš gde je želeo i to je bio trenutak olakšanja u Lajpcigu.

Halstenberg mu je dodao loptu u šesnaestercu, a budući igrač Čelsija je slično kao Kampl, samo sa mnogo veće blizine, zakucao loptu u mrežu i delovalo je u tom momentu da je sve završeno. Mirno je odigrao Lajpcig, pleo je mrežu oko gola protivnika i na kraju mu se to isplatilo.

A onda je usledio šok!

Fortuna je gubila s 0:2 sve do 87. minuta, a onda uspela prvo preko Skržibskog da smanji razliku, a onda u 92. minutu da postigne još jedan gol preko Hofmana i ukrade bod Lajpcigu. Ko je mogao da očekuje ovakav razvoj situacije?

Stanje na tabeli je sledeće: Dortmund je drugi sa 66 bodova, Lajpcig ima tri manje, a Leverkuzen je na 60. Menš ima 59 i drži peto mesto.

Kakva gužva...

BUNDESLIGA - 32. KOLO

Utorak

Menhengladbah - Volfzburg 3:0

/Hofman 10, 30, Štindl 65/

Frajburg - Herta 2:1 (0:0)

/Grifo 61, Petersen 71 - Ibišević 66pen/

Union Berlin - Paderborn 1:0 (1:0)

/Zolinski 27ag/

Verder - Bajern Minhen 0:1 (0:1)

/Levandovski 43/

Nedelja

Augzburg - Hofenhajm 1:3 (0:0)

/Vargas 69 - Dabur 59, 62, Bebu 89/

Leverkuzen - Keln 3:1 (2:0)

/Bender 7, Haverc 40, Dijabi 83 - Bornauv 59/

Dortmund - Majnc 0:2 (0:1)

/Burkart 33, Mateta 49pen/

RB Lajpcig - Fortuna Diseldorf 2:2 (0:0)

/Kampl 60, Verner 63 - Skržibski 87, Hofman 90+2/