Dortmundovi Grci kao od stakla - teže se povredio i Karecas (VIDEO)

Igrač nije mogao sam da napusti teren...

O čemu se konkretno radi još nije poznato, međutim usled svega viđenog izvesno je da će pauza biti duža.

Dortmund je ponovo podbacio u svakom smislu. Nije problem samo neefikasnost, već i igra - bezidejnost u poslednjoj trećini terena, slab intenzitet, pa čak i energija, odnosno loš govor tela pojedinih igrača. Nije Union Berlin bogzna kako pretio, no stiče se utisak da se gotovo rutinski odbranio.

Za 90 i kusur minuta gosti su upisali tek dva udaraca u okvor gola. Nijedan nije bio opasan. A najbolje prilike propustili su Maksi Bajer i mladi Amerikanac Matis Albert, koji je ušao umesto Karecasa.

Igrao se prvi minut nadoknade kada je Albert glavom gađao za malo pored gola. Centrirao je veoma dobro Julijan Rijerson...