Dortmundovi Grci kao od stakla - teže se povredio i Karecas (VIDEO)
Vreme čitanja: 5min | sub. 17.10.26. | 17:41
Borusija odigrala samo 0:0 u Berlinu; Hamburger još jednom slavio, junak ponovo Miro Muhajm
Borusija se ponovo okliznula. Protiv jednog od najslabijih timova u ligi i ozbiljnog kandidata za ispadanje - Union Berlina, samo 0:0. Ekipa Nika Kovača tako je nanizala sada već tri ozbiljna kiksa. Prokockana pobeda u susretu sa Verderom (2:2), neprijatan poraz u Ligi šampiona od Bodea (0:1) i sada 'krompirić' u Kući starog šumara.
Ali nije to najgore po Dortmund. Posle Kostasa Konstantelijasa, ozbiljnu povredu doživeo je izgleda i drugi grčki biser - Konstantinos Karecas. Tek što je bio kročio na teren u 62. minutu, mladi ofanzivac pao je posle jednog bezazlenog duela sa Ranijem Kedirom i ostao na travi. Da situacija nije naivna bilo je jasno odmah, pošto je kapiten Niko Šloterbek čim je prišao Karecasu počeo da gestikulura na klupi i traži zamenu.
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Igrač nije mogao sam da napusti teren...
O čemu se konkretno radi još nije poznato, međutim usled svega viđenog izvesno je da će pauza biti duža.
Dortmund je ponovo podbacio u svakom smislu. Nije problem samo neefikasnost, već i igra - bezidejnost u poslednjoj trećini terena, slab intenzitet, pa čak i energija, odnosno loš govor tela pojedinih igrača. Nije Union Berlin bogzna kako pretio, no stiče se utisak da se gotovo rutinski odbranio.
Za 90 i kusur minuta gosti su upisali tek dva udaraca u okvor gola. Nijedan nije bio opasan. A najbolje prilike propustili su Maksi Bajer i mladi Amerikanac Matis Albert, koji je ušao umesto Karecasa.
Igrao se prvi minut nadoknade kada je Albert glavom gađao za malo pored gola. Centrirao je veoma dobro Julijan Rijerson...
Uskoro opširnije...
BUNDESLIGA, 6. KOLO
Petak
Ajntraht - Keln 1:0 (0:0)
/Ebnutalib 77/
Subota
Verder - Paderborn 2:2 (0:2)
/Filkrug 59, 65pen - Marino 18, Tiges 30/
Union Berlin - Borusija Dortmund 0:0
Elverzberg - Augzburg 3:2 (3:1)
/Petkov 4, Ginter 7, Ror 28 - Rider 45+9, Gregorič 76pen/
Šalke - Majnc 0:1 (0:1)
/Tic 24/
Hamburger - Štutgart 1:0 (0:0)
/Muhajm 88/
18.30: (1,22) Bajern (8,00) Lajpcig (11,0) MOZZART RELAX
Nedelja
15.30: (1,75) Bajer Leverkuzen (4,20) Frajburg (4,20) MOZZART RELAX
17.30: (3,25) Borusija M. (3,60) Hofenhajm (2,15) MOZZART RELAX
*** kvote su podložne promenama