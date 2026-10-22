Došlo vreme da košarka kupuje fudbal u Napulju

Američki biznismen italijanskog porekla Met Riceta je odavno zainteresovan da od De Laurentisa kupi Napoli i pregovori su postali konkretni. Riceta je već godinama prisutan u medijsko-sportskom svetu kroz razne firme u SAD, a poslednjih godina i u italijanskom sportu. Od amaterskog kluba Kampobaso je napravio profesionalan i doveo ga do treće lige sa ambicijama da dogura i više, a od prošle godine je vlasnik košarkaškog kluba Napoli sa kojim ima velike planove. Počeo je sa značajnijim ulaganjima i Napolitanci su se već našli u Evrokup takmičenju, sa ambicijama da u budućnosti budu deo velike slike kada dođe do toliko čekanog ulaska NBA u evropsku košarku.

Ali, Riceta želi i veliku fudbalsku priču i već dugo lomi De Laurentisa oko prodaje. Razgovori preko posrednika su vođeni prethodnih šest meseci i nastavljeni su juče popodne sastankom oči u oči dvojice biznismena u hotelu Bonart, istom mestu gde su dan ranije imali svečanu večeru uoči meča Napolitanaca u Ligi šampiona protiv Bodea.

Riceta je izrazio spremnost da počnu direktne pregovore oko kupovine kluba, dok je De Laurentis istakao cenu od 2.000.000.000 evra. To je njegova prva procena vrednosti Napolija koja je primljena k znanju i Riceta je zatražio vreme da razmisli i konsultuje se sa saradnicima pre nego što se pregovori nastave. Mnogo je tu nerazjašnjenih pitanja oko vrednosti trening centra i planova za novi stadion koji ozbiljno utiču na vrednost kluba. Ono što je za sada sigurno je da Riceta ne razmišlja o kupovini manjinskog dela vlasničkih akcija i da u obzir dolazi samo većinsko vlasništvo kluba.

Jasno je da je De Laurentis spremniji nego ikad da proda klub i da pokušava da izvuče maksimalnu cenu. Rođeni Rimljanin napolitanskog porekla je preuzeo Napoli 2004. godine nakon bankrota i od Serije C ga doveo do statusa jednog od najjačih italijanskih klubova. Dve titule šampiona države osvojene u poslednje četiri godine govore da je stabilizovao klub i da ga ostavlja na zdravim temeljima. Ali je evidentno i da je Napoliju potrebna jača finansijska injekcija kako bi postao što konkurentniji u Evropi.