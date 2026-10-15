Dosta je bilo bajki o tome da ih ne zanima: Klubovi iz "liga petice" siloviti u Ligi konferencije

Na engleskoj obali nije bilo ni najmanje dileme. Brajton je rutinski završio posao protiv Kauno Žalgirisa, debitanta u glavnoj fazi nekog evropskog takmičenja, koji je na Ostrvo doputovao sa istorijskim teretom, ali i velikim razlogom za ponos. Litvanski klub, član sportskog društva čiji je najpoznatiji predstavnik košarkaški gigant Žalgiris, prvi put je zaigrao u Evropi izvan kvalifikacija. Međutim, slavlje zbog istorijskog trenutka nije moglo da potraje pred ozbiljnim engleskim premijerligašem.

Žoržinjo Ruter i Džek Hinšelvud već su u prvom poluvremenu obezbedili Brajtonu dva gola prednosti, pa je nastavak praktično predstavljao formalnost. Ruter je svojim drugim pogotkom dodatno uvećao vođstvo, a Met O'Rajli postavio konačnih 4:0. Nije domaćin dozvolio nikakvo iznenađenje, niti je pokazao nameru da evropsku premijeru Litvanaca pretvori u nešto više od lepe uspomene za goste.

Sličan scenario viđen je i u Bergamu, uz zanimljivu simboliku koja je ljubiteljima fudbala u Srbiji sigurno probudila neprijatna sećanja. Dobro pamte navijači Crvene zvezde kako je Pafos prošle sezone šokirao crveno-bele golom već u prvom minutu utakmice. Ovoga puta kiparski šampion našao se na drugoj strani iste priče. Tek što je utakmica počela, Eljif Elmas je zatresao mrežu Pafosa i već u prvom minutu doneo prednost Atalanti. Kiprani su tako na sopstvenoj koži osetili ono što su prethodno priredili srpskom prvaku. A italijanski predstavnik nije se zaustavio na ranom vođstvu.

Đakomo Raspadori i Đanluka Skamaka pobrinuli su se da na semaforu već do odlaska na odmor stoji 3:0. Atalanta je praktično završila posao za 45 minuta, demonstrirajući razliku u kvalitetu i ozbiljnost sa kojom je pristupila evropskim obavezama. Sve što je Pafos uspeo da uradi bilo je da u 88. minutu preko brazilskog fudbalera Bila ublaži poraz na konačnih 3:1.

Najviše problema od pomenute trojke imao je Frajburg, prošlosezonski finalista Lige Evrope, kojem je češki Jablonec pružio daleko ozbiljniji otpor nego što bi se možda očekivalo.

Delovalo je da će i nemački predstavnik rano uspostaviti kontrolu kada je klupska legenda Vinćenco Grifo u 15. minutu pogodio za 1:0. Međutim, Jablonec nije došao u Nemačku samo da se brani. Antonin Rusek je već u 28. minutu izjednačio i pokazao da će Frajburg morati pošteno da se pomuči za tri boda.

Nastavak je doneo nesrećan trenutak za srpskog štopera Dušana Pavlovića, koji je u 53. minutu zatresao sopstvenu mrežu i tako vratio prednost domaćinu. Maksimilijan Egeštajn je u 65. minutu povisio na 3:1, čime je Frajburg stekao kapital koji je trebalo da mu garantuje mirnu završnicu.

Ipak, Česi nisu odustali. Australijski reprezentativac južnosudanskog porekla Garang Kuol pogodio je u nadoknadi vremena za 3:2, vrativši nakratko neizvesnost u utakmicu. Za nešto više od toga nije bilo vremena, pa je Frajburg, uz više muke nego Brajton i Atalanta, ipak sačuvao sva tri boda.

I tako su predstavnici Engleske, Italije i Nemačke već na otvaranju takmičenja poslali poruku da im Liga konferencije nije usputna stanica koju će tek tako prepustiti drugima. Kada se tome pridoda i trijumf Monaka, bilans klubova iz pet najjačih evropskih prvenstava skoro je besprekoran.

Naravno, niko ne tvrdi da svi klubovi iz "liga petice“ imaju jednak odnos prema ovom takmičenju, niti da će baš svaki od njih tokom čitave sezone igrati sa najjačim sastavom. Ali, između povremenih rotacija i tvrdnje da ih Liga konferencije uopšte ne zanima postoji ogromna razlika.

Uostalom, Kristal Palas je prošle sezone pokazao koliko evropski trofej znači čak i klubu iz finansijski najmoćnijeg prvenstva na svetu. Za nekoga je Liga konferencije prilika da prvi put oseti evropsku jesen, za nekoga šansa za istorijski plasman, a za nekoga mogućnost da u klupske vitrine donese međunarodni pehar.

A pehari se, ma koliko neki pokušavali da ih podele na velike i male, ipak ne osvajaju nezainteresovanošću.

LIGA KONFERENCIJE – 1. KOLO

Četvrtak

CSKA Sofija - Monako 1:2 (0:2)

/Cvarts 76 - Bruner 3, Fati 43/

Egnatija - Midtjiland 1:1 (1:1)

/Gruda 26 - Čo 33/

Gent - Orhus 1:0 (0:0)

/Gure 87/

Hajduk Split - Ajaks 2:1 (1:0)

/Sanjang 37, Šotiček 56 - Klasen 53/

Lugano - Crvena zvezda 3:2 (1:1)

/Ajeti 25, Monkada 84, Grgić 89p - Elšnik 32, Krunić 67/

Mjalbi - Inter Eskaldes 2:0 (0:0)

/Bergstrom 54, Noren 65/

Panatinaikos - Borac Banjaluka 2:1 (1:0)

/Desers 10p, Kangva 70 - Jojić 80/

Univerzitatea Krajova - Hetafe 1:1 (0:0)

/Al Hamlavi 59 - Gudelj 81/

Riga - Kajrat 1:1 (1:1)

/Oulad 12 - Gual 5p/

KuPS - Trabzon 2:4 (0:2)

/Penanen 54, Engval 96 - Onuaču 3, Salah 44, Frankulinjo 47, 91/

Atalanta - Pafos 3:1 (3:0)

/Elmas 1, Raspadori 18, Skamaka 44 - Bil 88/

Bran - Linkoln Red Imps 2:1 (0:0)

/Kastro 64, 81 - Gomez 59/

Brajton - Kauno Žalgiris 4:0 (2:0)

/Ruter 41, 53, Hinšelvud 45+2, O'Rajli 67/

Kopenhagen - Braga 3:0 (0:0)

/Eljunusi 49, Kornelijus 79, 86/

Frajburg - Jablonec 3:2 (1:1)

/Grifo 15, Pavlović ag 53, Egeštajn 65 - Rusek 28, Kuol 90+3/

Harts - Nordsjeland 1:1 (1:0)

/Mekenti 33 - Rojkjer 86/

Sint Trojden - Iberija 1999 2:0 (1:0)

/Vanvesemal 11, Sebaui 88/

Tvente - Tun 1:0 (0:0)

/Zeruki 65/