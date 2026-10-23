Dosta je bilo dosade i proseka: Ovaj Torino igra lep fudbal i ređa pobede (VIDEO)

Navikli smo na to da je Torino jedan od najbezličnijih i najdosadnijih ekipa u čitavoj Seriji A. Nekadašnji šampion Italije važi za kralja prosečnosti, tim koji je suviše dobar da bi ispao, a nedovoljno kvalitetan da bi išao na gore. I tako godinama u krug. Sve je to posledica politike koju vodi gazda Urbano Kairo koji ne pokazuje ni najmanju volju da uloži više novca. U tom segmenu je Klaudiju Lotitu, čak su i njemu, kao i gazdi Lacija, navijači okrenuli leđa.

Naravno, to neće ništa promeniti, Kairo će nastaviti da škrtari, a ekipa će još uvek biti čist prosek. Ipak, ovaj Torino pod vođstvom Ignasija Abatea čak igra i preko očekivanja. Iako je letos uloženo samo 27.000.000 evra na dovođenje novih igrača nekadašnji igrač Milana uspeva da izvuče maksimum iz ne baš povoljnih okolnosti. Večeras su upisali treću pobedu zaredom. to se nije desilo sedam godina, još od sezone 2018/19 kad su završili sedmi na tabeli i izborili plasman u kvalifikacije za Ligu Evrope.