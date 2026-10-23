Dosta je bilo dosade i proseka: Ovaj Torino igra lep fudbal i ređa pobede (VIDEO)
Vreme čitanja: 8min | pet. 23.10.26. | 22:48
Tim Ignasija Abatea posle Udinezea i Parme savladao Moncu - 3:2
Navikli smo na to da je Torino jedan od najbezličnijih i najdosadnijih ekipa u čitavoj Seriji A. Nekadašnji šampion Italije važi za kralja prosečnosti, tim koji je suviše dobar da bi ispao, a nedovoljno kvalitetan da bi išao na gore. I tako godinama u krug. Sve je to posledica politike koju vodi gazda Urbano Kairo koji ne pokazuje ni najmanju volju da uloži više novca. U tom segmenu je Klaudiju Lotitu, čak su i njemu, kao i gazdi Lacija, navijači okrenuli leđa.
Naravno, to neće ništa promeniti, Kairo će nastaviti da škrtari, a ekipa će još uvek biti čist prosek. Ipak, ovaj Torino pod vođstvom Ignasija Abatea čak igra i preko očekivanja. Iako je letos uloženo samo 27.000.000 evra na dovođenje novih igrača nekadašnji igrač Milana uspeva da izvuče maksimum iz ne baš povoljnih okolnosti. Večeras su upisali treću pobedu zaredom. to se nije desilo sedam godina, još od sezone 2018/19 kad su završili sedmi na tabeli i izborili plasman u kvalifikacije za Ligu Evrope.
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Bila je to generacija Andree Belotija, Adema Ljajića, Aleksa Berengera, Bremera, Salvatorea Sirigua. Kad pogledate imena, to je mnogo bolja ekipa od sadašnje, ali i to je pokazatelj kakav posao radi Abate. Posle recki protiv Udinezea i Parme, popularni Bikovi su slavili protiv Monce (3:2) i tako se, barem na kratko, izjednačio na tabeli sa Frozinineom koji je grupi timova koji se trenutno nalaze na mestima koja vode u Evropu.
Torino je večeras bio tim koji se pitao za većinu stvari i to je jedna od promena koju je Abate doneo sa sobom. Nije to više onaj monoton i dosadan tim, sad žele da se nadigravaju sa svakim rivalom. Takav pristup im je doneo vođstvo u 39. minutu kad je Đovani Simeone presekao dodavanje, nesebično uposlio Kijana Fic Džima, a jedan od letošnjih novajlija uspeo da zatrese mrežu.
Jedinu krizu koju je domaćin imao bila je u ranoj fazi drugog dela. Tad je Monca više napadala i uspela da dođe do izjednačenja preko Gustava Varele. Mladi Portugalac je hit Serije A uz Antonija Raimonda. Bocnuo je loptu preko Lukasa Perija i došao do sedmog gola na sedmoj utakmici. Isti učinak ima njegov kolega iz Frozinonea. Dva momka iz timova kojima se predviđa borba za opstanak su trenutno najbolji strelci italijanskog šampionata. Neverovatno.
Ipak, čim se Torino malo oslobodio pritiska, ponovo je počeo da opseda gol gostiju i u 61. minutu je sevnula desnica Rafika Belgalija. Izlomio je Danija Motu, namestio se i divno pogodio, a samo minut kasnije još lepši gol mogao je da postigne Pijetro Komuco, ali je njegovu raketu sa skoro 30 metara zaustavio Noel Tornkvist.
Ako je švedski golman tad reagovao vrhunski, u 72. minutu je mogao samo nemoćno da gleda kako Nikola Vlašić zalama Andreu Karbonija i hladnokrvno završava akciju.
Imao je Abateov tim još nekoliko dobrih prilika da trijumf učini ubedljvijim, ali je Čeu Adamsu i Đovaniju Simeoneu nedostajalo preciznosti. Čak je Monca uspela da smanji autogolom Nejtana Patersona u nadoknadi, ali bilo je prekasno da se volšebno izbegne poraz.
Petak
Torino - Monca 3:2 (1:0)
/Fic Džim 39, Belgali 61, Vlašić 72 - Varela 47/
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