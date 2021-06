Kažu da za prosutim mlekom ne treba kukati. Kažu i tvrde da ta narodna umotvorina važi posebno u fudbalu. Da prošlost ne bi smela da postoji. Ali početak Prvenstva Evrope ponovo je ecovirao uspomene na prokletu novembarsku noć kada su Orlovi propustili kolosalnu priliku da prekinu crni niz i preko Škotske se nađu na završnom turniru.

Ni ta zicer situacija nije bila dovoljna. Znamo kako su se završili penali, i produbili veliku krizu srpskog fudbala. Oličenu u činjenici da nas više odd dve decenije nema na Prvenstvu Evrope.

O toj bolnoj temi, ali i očekivanjima na Prvenstvu Evrope pričao je selektor Srbije Dragan Stojković Piksi.

"Zaista dug period, nisam tada mogao ni da zamislim da ćemo čekati više od 20 godina na novo učešće. Ali eto, moramo i tu činjenicu da prihvatimo kao istinu. Zašto, kako… bilo je tu dosta problema, ako bi se dublje analiziralo, možda bi se i došlo do nekog odgovora. Ali jednostavno rečeno, nismo bili dobri. Da budemo precizni i jasni. Ili nismo bili dovoljno dobri da budemo deo velikog događaja. Niti nas je neko pokrao, niti nas je neko vukao nazad, mi smo se pitali i odlučivali o svojoj sudbini. Pa i ove poslednje kvalifikacije, dve ekipe iz grupe su imale direktan plasman i nismo uspeli da budemo ni među dve. Ko nam je kriv, Ukrajina? Ne. Portugal? Sami smo krivi, nismo bili dovoljno dobri. Moramo to da ispravljamo, moramo da budemo fokusirani da kvalitetom, znanjem i idejama dođemo do cilja", rekao je za zvanični sajt FSS Dragan Stojković Piksi.

Dok ceo fudbalski svet gleda premijerne mečeve na Starom kontinentu, Orlovi su igrali sparnig duele na dalekom istoku.

"Nemam uopšte osećaj da je počelo Evropsko prvenstvo jer smo u Japanu bili zatvoreni u hotelu i svaki dan nam je bio bukvalno isti. Jutros kad sam se probudio, video sam rezultat, Italijani su dobili Turske sa 3:0. Kada se vratimo za Beograd, počeću ozbiljnije da pratim”.

Nema sumnje da će simpatije selektora Srbije biti na strani aktuelnog svetskog šampiona.

"Francuska je moja adresa, da se tako izrazim. Tamo živim sa porodicom, sada sam između Pariza i Beograda i naravno da sa posebnom pažnjom pratim nastupe njihove reprezentacije. Imaju zaista impresivan tim, na svakoj poziciji je strahovito velika konkurencija i Didijeu nije nimalo lako da izabere najboljih 11. Titula svetskog šampiona u startu ih svrstava u grupu favorita, ako ne kandidata broj jedan, onda sigurna među prva tri. Smatram da imaju potencijal da ponove uspeh iz Rusije, iako je u fudbalu to jako teško. U svakom slučaju, biće im ogroman izazov da dupliraju titule i potvrde dominaciju i na kontinentalnom nivou".

Ukoliko se to dogodi, Didije Dešan će postati prvi čovek u istoriji fudbala koji je osvajao svetsku i evropsku titulu sa reprezentacijom i kao igrač i kao selektor.

"Vidim ih zaista kao jedne od favorita, mada i Engleska ima jako dobru ekipu. Puno su napredovali u poslednjih par godina, u svakom smislu. Možda je od ključnog značaja što veliki broj inostranih trenera radi u Premijer ligi, njihovi igrači su prihvatili taj evropski stil fudbala i odlično se uklopili. To nije više onaj ostrvski fudbal koji smo poznavali u prošlosti, igra se brzo i moderno, utakmice su interesantne. Sa izuzetkom polufinala na poslednjem Svetskom prvenstvu, dugo ih nije bilo u završnici velikih takmičenja i možda je kucnuo čas da naprave neki zapaženiji rezultat".

Stojković apostrofira Nemce.

"Na Nemce uvek mora ozbiljno da se računa. Bez obzira što igraju nešto slabije u poslednje vreme. Čitam po medijima da ni oni sami nisu zadovoljni trenutnom formom, ali poznavajući njihov mentalitet, ne sumnjam da će mečeve na Evropskom prvenstvu dočekati maksimalno spremni. Oni po tradiciji ta turnirska takmičenja počnu i završe onako kako žele. Mentalno, fizički, kako god , Belgija bi takođe mogla da bude interesantna, ima ekipu koja može da iznenadi i da dogura daleko. Njihov kvalitet nikada nije bio sporan. E sad, vidim da imaju problema sa ključnim igračima, koliko je to tačno i koliko će se odraziti na tim, videćemo. Ali deluju ozbiljno i ekipa su koja svakog može da pobedi. Italija je odlično startovala, znaju da igraju na rezultat i to bi moglo da im bude od velike koristi u nastavku prvenstva".

Stojkovića mnogo lepih uspomena veže za Makedoniju i Makedonce. Debitovao je za seniorski tim Radničkog protiv skopskog Vardara, oprostio se od fudbala na utakmici ova dva kluba, a dok je igrao u Crvenoj zvezdi, puno slobodnog vremena provodio je u društvu Pančeva, Kanatlarovskog i Najdoskog sa kojima je i danas ostao u bliskim i prijateljskim odnosima.

"Ako možemo da navijamo, svakako će Makedonija biti ekipa koja će imati najviše simpatija sa naše strane. Bar sa moje. Goran Pandev i družina napravili su stvarno ogroman podvig i mnogo je lepo videti naše komšije na najvećoj smotri evropskog fudbala. Sama činjenica da će biti među 24 najbolje reprezentacije je veliki uspeh, ali mogu da naprave još neko iznenađenje. Nisam tako sklon verovanju da će biti lak zalogaj za ostale reprezentacije. Imaju grupu po meri, sve tri reprezentacije (Austrija, Holandija i Ukrajina) mogle bi da imaju dosta problema sa Makedonijom. I imaće sigurno dosta problema. Ko god ih bude olako shvatio, mislim da će napraviti veliku grešku".