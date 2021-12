Drama u finišu plej-ofa kolumbijske Klausure: Tolima, Amerika Kali i Miljonarios u borbi za finale

Konfuzni trougao Grupe B druge faze kolumbijske Klausure na relaciji Tolima - Amerika - Miljonarios noćas može da dobije svoj epilog ili još više zakomplikuje stvari pred poslednje kolo.

Deportes Tolima, aktuelni šampion Aperture 2021, jedini je tim koji već noćas može da postane finalista formata Klausura. Jedan od uslova za to je pobeda na gostovanju protiv Amerike na stadionu Paskal Gerero u Kaliju, dok sa bi druge strane Alijansa Petrolera treba da ostane neporažena u duelu sa Miljonariosom.

Ipak i Milioneri takođe prave kalkulacije, prvi korak je trijumf nad Alijansom i ako je moguće da Amerika pobedi ili remizira sa timom iz Ibagea. Što bi značilo da u poslednjem terminu mora da pobedi Ameriku i da Tolima ne pobedi Alijanzu.

Ali, i trenutno drugoplasirana Amerika sanja o finalu, koja noćas na svom terenu dočekuje Tolimu. Može se reći da Đavoli sada imaju sve u svojim rukama, a kako ne bi zavisili od drugih rezultata potrebno je da kako noćas tako i u poslednjem kolu grupne faze ostvare pobede, prvenstveno nad El Pihaosima, a zatim to ponove i protiv Milionera.

01.30: (2,30) Amerika Kali (2,90) Deportes Tolima (3,35)

Amerika je u prošlom kolu svojom mučnom pobedom od 2:1 nad Alijancom Petrolerom, ostala u igri za prvo mesto u grupi i prolazak do velikog finala. Ipak, trenutna situacija i pozicioniranost na drugom mestu Grupe B sa šest osvojenih bodova, nije proistekla samo zahvaljujući njihovoj pobedi nad Petroldžijama iz Barakabermehe. Više je to produkt dva uzastopna remija i podele bodova između Deportes Tolime i Miljonariosa. Da bi Đavoli iz Kalija u poslednjem kolu grupne faze držali sudbinu u svojim rukama, potrebno je da se noćas na svom Paskal Gereru dokopaju sva tri boda protiv Tolime, čime bi preuzeli vodeću poziciju u svojoj grupi. Huan Karlos Osorio i njegovi pomoćnici znaju da je pred njima težak zadatak, savladati fizički najspremniju ekipu u ligi, ali to je jedini način da sebi rezervišu kartu za finale, a zatim je ratifikuju pobedom nad Milionerima u poslednjem kolu na čuvenom El Kampinu u Bogoti.

Ono što najviše oduševljava navijače tima iz crvenog dela Kalija što brojke iz poslednjih mečeva protiv Tolime idu upravo njima u korist. Đavoli slavili u tri od poslednjih šest susreta, jednom su remizirali i dva puta doživeli poraz, računajući i poslednji zabeležen 2. decembra, kada je Džejson Malagon isključen u 2. minutu prvog poluvremena. Još jedna od okolnosti koja ide u prilog domaćem timu je činjenica da Deportes Tolima nije ostvarila dve uzastupne pobede protiv Kalenjosa još od perioda između novembra 2009. i marta 2010. godine. Amerika Kali je pobedila u poslednje tri utakmice kod kuće i obe u drugoj, odnosno grupnoj fazi Klausure. Stoga ekipa Huana Karlosa Osorija želi da ostvari pobedu i u svom, formalno poslednjem nastupu na Paskal Gereru u ovom delu šampionata, što bi bila četirta vezana pobeda u jednoj kampanji, još od perioda između septembra i oktobra 2020 godine.

Tolima nije izgubila u poslednjih osam ligaških mečeva uz četiri pobede i isto toliko remija. U prošlom kolu, Ekipa Ernana Toresa bila je pred prvim porazom u grupnoj fazi, ali je gol Andersona Angula u 90. minutu susreta, omogućio da ostanu neporaženi na gostovanju protiv Miljonariosa, i što je najvažnije da sa osam osvojenih bodova zadrže lidersku poziciju u grupi. Tim iz Ibage, noćas ima šansu da eventualnom pobedom obezbedi svoje drugo ovogodišnje finale i tako postane apsolutni šampion za 2021. godinu, pošto u drugi deo takmičarske sezone otisnuo kao prvak Aperture. Ipak, iako ne dođu do sva tri boda, igračima Tolime umnogome bi značio i remi, jer bi u poslednjem kolu na svom terenu dočekali otpisanu Alijansu.

Jedan od najistaknutijih igrača u timu Ernana Toresa je Serhio Moskera, 27-godišnji centralni defanzivac je do sada odigrao 18 utakmica u aktuelnom izdanju Klausure, u kojoj je već postigao pet golova. Pored toga Vilijam Kuesta čuvar mreže ekipe iz Ibagea je ujedno i golman sa najboljim procentom odbrana u ovim format takmičenja sa čak 85, odbranivši 17 od 20 upućenih udaraca ka svom golu, dozvolivši samo tri propusta u korist rivala.

Sa druge strane, najistajknutiji igrač i pokretač tima iz Kalija je Lari Anhulo. Ovaj 26-godišnji centralni vezni igrač je odigrao 17 od 24 utakmice koje je njegov tim odigrao u trenutnom izdanju Klausure, u kojoj je postigao šest golova uz četiri asistencije. Amerika Kali je ekipa koja je postigla tri gola u poslednjih 15 minuta utakmica grupne faze takmičenja, više od bilo kog drugog tima, što predstavlja 60 posto ostvarenih rezultata Kalenjosa u pomenutoj fazi nadmetanja.

Ukupno, oba tima su se kroz istoriju kolmbijskog fudbala sastala 194 puta. U okršajima dominira Amerika sa 82 pobede, naspram 50 koliko je zabeležila Tolima, a 62 susreta evidentirana su nerešenim ishodom.

KOLUMBIJA 1, PLEJ-OF - 5. KOLO

GRUPA A

Nedelja

Deportivo Kali - Junior 2:0 (1:0)

Atletiko Nasional - Deportivo Pereira 5:1 (2:0)

GRUPA B

Nedelja

23.00: (3,90) Alijansa Petrolera (3,35) Miljonarios (1,90)

Ponedeljak

01.30: (2,30) Amerika Kali (2,90) Deportes Tolima (3,35)

Piše: Đorđe RADONJIĆ